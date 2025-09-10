Regionali, le sfide nelle sfide: ecco i nomi forti per Occhiuto e Tridico nel Cosentino

verso il voto

COSENZA Sarà uno scontro muscolare – come a Reggio Calabria – e all’ultimo voto quello interno al centrodestra nel collegio nord. A sostegno di Roberto Occhiuto il traino nella lista Forza Italia nel Cosentino è in gran parte a trazione jonica: gli uscenti Gianluca Gallo e Pasqualina Straface puntano a replicare la performance delle Regionali 2021, mentre dal capoluogo si registra un “ritorno” alla politica attiva: Piercarlo Chiappetta, ex Udc. Nella lista Occhiuto Presidente il capolista Pierluigi Caputo e la presidente dell’Anci oltre che sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, sono i nomi più forti così come in Fratelli d’Italia l’uscente Luciana De Francesco e il capolista Angelo Brutto, fedelissimo di Fausto Orsomarso; nella Lega ecco la capolista Katya Gentile, altra consigliera uscente che alla scorsa consultazione correva però sotto le insegne di Forza Italia, e Orlandino Greco (Italia del Meridione): proprio come la numero 3 Emira Ciodaro, il sindaco di Castrolibero rappresenta un unicum politico dal momento che a livello locale i due appoggiano le giunte socialiste guidate da Sandro Principe a Rende e da Roberto Perrotta a Paola. In Noi Moderati corre Riccardo Rosa, segretario provinciale del partito di Maurizio Lupi e candidato alle Europee 2024.

Nel campo largo

Anche il campo largo nel territorio cosentino si “peserà” e non mancano i derby nelle liste che sostengono Pasquale Tridico. Giochi aperti nel Pd: qui ai profili “pescati” tra i quadri amministrativi – Giuseppe Mazzuca, Franco Iacucci, Pino Capalbo, Francesca Dorato, Catia Filippo, Mimmo Lo Polito, Rosellina Madeo e Rosanna Mazzia – si aggiunge quello di Enza Bruno Bossio, ex parlamentare e membro della direzione nazionale dem. Appassionante e all’ultima preferenza anche la sfida interna ai 5 Stelle: qui ai due uscenti – a vari livelli e per motivi diversi – Davide Tavernise ed Elisa Scutellà si affiancano gli assessori comunali di Cosenza Veronica Buffone e Massimiliano Battaglia, quest’ultimo non tesserato ed eletto nel 2021 nella lista Franz Caruso sindaco, pur provenendo dall’area del suo predecessore Mario Occhiuto. Così come Francesco De Cicco, nome forte della Lista Democratici Progressisti insieme con la collega di giunta Giuseppina Incarnato. Da Palazzo dei Bruzi arriva anche Biancamaria Rende, consigliera comunale indipendente di centrosinistra che nella lista Tridico Presidente corre con il consigliere regionale uscente Ferdinando Laghi, Giovambattista Nicoletti (Cgil) ma anche Ferdinando Nociti e Antonello Giudiceandrea sindaci di Calopezzati e Spezzano Albanese. Walter Nocito e Maria Pia Funaro – penultimo e ultima in AVS – sono un ticket quasi naturale mentre la Casa Riformista presenta un interessante testa-coda centrista: la renziana Filomena Greco e il calendiano Giuseppe Graziano. (redazione@corrierecal.it)

