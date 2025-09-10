Rogliano, l’Asp: «Mai interrotto il servizio logopedico in Neuropsichiatria infantile»

la precisazione

COSENZA La continuità del servizio logopedico del reparto di Neuropsichiatria infantile di Rogliano «non è mai stata interrotta e oggi l’assistenza è garantita da due logopediste operative sin dal 30 giugno». Lo afferma l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza dopo che ieri la deputata dei 5 Stelle Anna Lauro Orrico ha depositato un esposto in Procura a Cosenza denunciando che il reparto risulta privo del logopedista da dicembre 2024. «La vicenda – riferisce l’Asp – è stata originata da circostanze personali riguardanti la logopedista in servizio fino alla scorsa primavera. Dopo alcuni periodi di malattia di breve durata, a metà giugno è stata formalizzata la sua interdizione per maternità. Dal 17-18 giugno la direzione ha quindi attivato le procedure di sostituzione, garantendo fin da subito una copertura transitoria con personale spostato temporaneamente da altri incarichi». «Oggi – è scritto in una nota – il reparto garantisce la piena operatività con 2 logopediste e proseguirà con l’arrivo di un nuovo operatore a tempo pieno, in servizio dal 1° ottobre 2025. Una pianificazione che non risponde solo all’esigenza contingente ma guarda anche al futuro, rafforzando in maniera strutturale il servizio e aumentando la capacità di presa in carico delle famiglie». L’Asp riferisce di «comprende le preoccupazioni dei genitori e di quanti hanno sollevato il problema, ma è necessario ribadire con chiarezza che il reparto non ha mai smesso di garantire le prestazioni logopediche. Parlare di un servizio inesistente o sospeso non corrisponde alla realtà dei fatti». «Chi ha sollevato la questione ha agito con approssimazione e superficialità, generando inutile allarmismo» afferma il direttore generale Antonello Graziano.

