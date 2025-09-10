Sequestrate due strutture abusive sulle spiagge del Crotonese

gli interventi

CROTONE I militari della Capitaneria di porto di Crotone hanno sottoposto a sequestro un’area demaniale di 4.800 metri quadrati nel comune di Cirò Marina occupata abusivamente da una struttura ricettiva. L’area, priva di concessioni, era stata adibita a uso esclusivo e interessata da nuove opere edilizie nella fascia di rispetto dei 30 metri dalla dividente demaniale, realizzate senza autorizzazioni né demaniali, né edilizie, né paesaggistiche. Su delega della Procura della Repubblica di Crotone, è scattato il sequestro preventivo dell’intera superficie.

Un secondo sequestro è stato eseguito sul litorale di Isola Capo Rizzuto, in località Capo Piccolo. Qui i controlli hanno permesso di accertare che un operatore balneare, già destinatario di una precedente segnalazione di reato e di una diffida a rimuovere le attrezzature, aveva ripreso a occupare illegittimamente il demanio con sdraio e ombrelloni, mettendo a disposizione l’area ai propri clienti. L’inottemperanza ha portato al sequestro di circa 130 mq di spiaggia e di tutte le attrezzature presenti. Dallo scorso mese di giugno sono ventimila i metri quadrati di litorale restituiti alla libera fruizione, 20 le persone denunciate all’autorità giudiziaria e numerosi i sequestri di aree e attrezzature balneari abusive effettuati dai militari della Capitaneria di porto di Crotone nell’ambito dell’operazione nazionale Mare e Laghi sicuri 2025, avviata a giugno per contrastare le occupazioni irregolari di pubblico demanio marittimo.



