Straface: «Ormai Tridico è diventato una macchietta nazionale»

l’affondo

CATANZARO «Sono bastate poche settimane di campagna elettorale e Pasquale Tridico, già conosciuto al grande pubblico per i suoi disastri all’Inps e per aver dato il reddito di cittadinanza a chiunque passasse per strada (‘ndranghetisti, ergastolani e terroristi compresi), è ormai diventato una macchietta a livello nazionale». Lo afferma la consigliera regionale di Forza Italia della Calabria Pasqualina Straface replicando a Tridico. «Il grillino contiano che viveva fuori dalla Regione da più di 30 anni (e ahinoi si vede) – prosegue – che era convinto che la Calabria avesse tre province, che sbaglia i verbi sui manifesti social, e che crede che da noi esista un Comune chiamato Bagnaro Calabro, discetta su tutto senza conoscere nulla. Chi gli ha scritto il programma doveva informarlo che la stragrande maggioranza dei pensierini riportati in quelle pagine piene di refusi sono già stati realizzati o avviati dall’attuale governo regionale guidato da Roberto Occhiuto». «Ma Tridico stia sereno, può già preparare le valigie: il 7 ottobre si torna Bruxelles» conclude Straface.

