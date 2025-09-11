Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:08
Si legge in: 11 minuti
lotta al traffico di stupefacenti

Colpo al traffico e allo spaccio di droga a Reggio Calabria: 18 arresti

Blitz dei Carabinieri a Catona: 15 persone finite in carcere, 3 ai domiciliari. L’attività illecita aveva ramificazioni fino alla Sicilia

Pubblicato il: 11/09/2025 – 9:41
Colpo al traffico e allo spaccio di droga a Reggio Calabria: 18 arresti

REGGIO CALABRIA Que­sta mat­ti­na, i Ca­ra­bi­nie­ri del­la Com­pa­gnia di Reg­gio Ca­la­bria, af­fian­ca­ti dal­le Sta­zio­ni ter­ri­to­rial­men­te com­pe­ten­ti e da al­tri re­par­ti del­l’Ar­ma, han­no dato ese­cu­zio­ne ad un’or­di­nan­za emes­sa dal gip del Tri­bu­na­le di Reg­gio Ca­la­bria, su ri­chie­sta della Pro­cu­ra, con la qua­le è sta­ta di­spo­sta l’ap­pli­ca­zio­ne del­la cu­sto­dia cau­te­la­re in car­ce­re nei con­fron­ti di quin­di­ci in­da­ga­ti e de­gli ar­re­sti do­mi­ci­lia­ri nei con­fron­ti di al­tri tre, per i rea­ti di as­so­cia­zio­ne de­di­ta al nar­co­traf­fi­co e nu­me­ro­si rea­ti fine sia in ma­te­ria di stu­pe­fa­cen­ti, che di armi, ol­tre ad un’i­po­te­si estor­si­va.

Le indagini

La cor­po­sa at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­va, av­via­ta nel giu­gno 2023 e con­clu­sa nel mag­gio 2024, con­dot­ta dal­la Se­zio­ne Ope­ra­ti­va del­la Com­pa­gnia Ca­ra­bi­nie­ri di Reg­gio Ca­la­bria, an­che con il sup­por­to dei mi­li­ta­ri del­la Sta­zio­ne Ca­ra­bi­nie­ri di RC-Ca­to­na e coor­di­na­ta dalla Di­re­zio­ne Di­stret­tua­le An­ti­ma­fia, ha avuto origine da un’at­ten­ta e con­ti­nua­ti­va at­ti­vi­tà di os­ser­va­zio­ne e mo­ni­to­rag­gio del quar­tie­re di Ca­to­na di Reg­gio Ca­la­bria. Du­ran­te di­ver­si ser­vi­zi di pat­tu­glia­men­to del ter­ri­to­rio, i mi­li­ta­ri ave­va­no avu­to modo, in più oc­ca­sio­ni, di no­ta­re mo­vi­men­ti ano­ma­li nel­la zona ci­ta­ta, in pros­si­mi­tà del­l’a­bi­ta­zio­ne di co­lui che è sta­to ri­te­nu­to nel­l’or­di­nan­za cu­sto­dia­le, allo sta­to de­gli atti, il capo del­l’as­so­cia­zio­ne in que­stio­ne (sog­get­to per al­tro ni­po­te di un espo­nen­te api­ca­le del­la ‘ndran­ghe­ta di Ar­chi). L’in­stal­la­zio­ne di un si­ste­ma di vi­deo­sor­ve­glian­za e lo svol­gi­men­to di plu­ri­me at­ti­vi­tà di ri­scon­tro con­du­ce­va al­l’in­di­vi­dua­zio­ne di un em­brio­na­le grup­po di sog­get­ti de­di­ti al traf­fi­co di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti. L’in­da­gi­ne si estrin­se­ca­va in una ca­pil­la­re at­ti­vi­tà di in­ter­cet­ta­zio­ni – te­le­fo­ni­che, am­bien­ta­li e te­le­ma­ti­che e di vi­deo­ri­pre­sa non­ché in nu­me­ro­si se­que­stri di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti e di al­tri mez­zi, stru­men­ta­li allo svol­gi­men­to del­l’at­ti­vi­tà di spac­cio.

Ramificazioni da Catona a Gioia Tauro, fino alla Sicilia

Il Giu­di­ce per le in­da­gi­ni pre­li­mi­na­ri ha riconosciuto la gra­vi­tà in­di­zia­ria in or­di­ne al­l’e­si­sten­za di un’as­so­cia­zio­ne fi­na­liz­za­ta al nar­co­traf­fi­co, com­po­sta da 15 sog­get­ti, tra gre­ga­ri ed espo­nen­ti di ver­ti­ce, aven­te la sua base ope­ra­ti­va nel quar­tie­re di Ca­to­na di Reg­gio Ca­la­bria, con ra­mi­fi­ca­zio­ni an­che in al­tre lo­ca­li­tà del ter­ri­to­rio reg­gi­no e con con­tat­ti nel­la pia­na di Gio­ia Tau­ro e nel­la vi­ci­na Si­ci­lia. In par­ti­co­la­re, l’or­ga­no giu­di­can­te evi­den­zia­va come i so­da­li aves­se­ro isti­tui­to una so­li­da at­ti­vi­tà im­pren­di­to­ria­le de­di­ta alla ven­di­ta di va­rie ti­po­lo­gie di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti (co­cai­na, ma­ri­jua­na, ha­shish), an­che con il coin­vol­gi­men­to, in qua­li­tà di ven­di­to­re, di un sog­get­to mi­no­ren­ne; an­che tra gli ac­qui­ren­ti si re­gi­stra­va la pre­sen­za di al­cu­ni sog­get­ti mi­no­ren­ni. La sus­si­sten­za e la so­li­di­tà del­la strut­tu­ra or­ga­niz­za­ti­va ve­ni­va de­sun­ta dal GIP sia dal­la rea­liz­za­zio­ne si­ner­gi­ca, da par­te dei so­da­li, di plu­ri­me con­dot­te cri­mi­no­se, fun­zio­na­li al traf­fi­co di stu­pe­fa­cen­ti, sia dal­la con­di­vi­sio­ne tra i vari as­so­cia­ti di ri­sor­se ma­te­ria­li, pro­fit­ti e ri­schio d’im­pre­sa. Nel prov­ve­di­men­to cau­te­la­re, il GIP evi­den­zia­va come i mem­bri del­la con­sor­te­ria si fos­se­ro at­trez­za­ti per ge­sti­re, in modo pro­fes­sio­na­le, il bu­si­ness de­gli stu­pe­fa­cen­ti, as­si­cu­ran­do­si le for­ni­tu­re ne­ces­sa­rie tra­mi­te i con­tat­ti van­ta­ti dal loro capo nel­l’am­bien­te cri­mi­na­le, non solo reg­gi­no ma an­che del­la Pia­na di Gio­ia Tau­ro; for­ni­tu­re che ve­ni­va­no, poi, cu­sto­di­te pres­so ap­po­si­ti im­mo­bi­li ab­ban­do­na­ti ed ap­par­ta­men­ti pre­si in lo­ca­zio­ne da­gli as­so­cia­ti, di­ve­nen­do le basi lo­gi­sti­che del so­da­li­zio e pun­to di ri­fe­ri­men­to per i nu­me­ro­si as­sun­to­ri di so­stan­ze stu­pe­fa­cen­ti.

Il business della droga

Se­con­do le va­lu­ta­zio­ni del gip, an­co­ra prov­vi­so­rie per­ché emes­se nel­la fase cau­te­la­re, il so­da­li­zio si ga­ran­ti­va – ol­tre agli ap­prov­vi­gio­na­men­ti di co­cai­na – an­che un con­ti­nua­ti­vo ri­for­ni­men­to di ma­ri­jua­na, gra­zie alla con­du­zio­ne, nel quar­tie­re di Ca­to­na, di una pian­ta­gio­ne di ca­na­pa in­di­ca, del­la qua­le i so­da­li cu­ra­va­no le di­ver­se fasi di ap­pron­ta­men­to, rac­col­ta e la­vo­ra­zio­ne. Di­fat­ti, i mi­li­ta­ri in­di­vi­dua­va­no una va­sta pian­ta­gio­ne di can­na­bis in­di­ca, com­po­sta da cir­ca 400 pian­te, già de­fo­glia­te, e 25 pian­te an­co­ra in fase ve­ge­ta­ti­va, ol­tre a sco­pri­re un de­po­si­to uti­liz­za­to come la­bo­ra­to­rio per la la­vo­ra­zio­ne e il con­fe­zio­na­men­to del­lo stu­pe­fa­cen­te. Sot­to­li­nea­va, an­co­ra, il GIP come i pro­ven­ti del­l’at­ti­vi­tà di ven­di­ta del­lo stu­pe­fa­cen­te ve­nis­se­ro ri­par­ti­ti tra i so­da­li, se­con­do le di­spo­si­zio­ni for­ni­te dal capo del so­da­li­zio, il qua­le prov­ve­de­va, al­tre­sì, al so­sten­ta­men­to di uno dei suoi sot­to­po­sti, dopo che que­sto era sta­to trat­to in ar­re­sto in quan­to tro­va­to in pos­ses­so di co­spi­cue quan­ti­tà di di­ver­se ti­po­lo­gie di stu­pe­fa­cen­ti, a di­spo­si­zio­ne del grup­po.

Le direttive dal carcere

La so­li­di­tà del­la strut­tu­ra as­so­cia­ti­va si sarebbe palesata anche attraverso la pro­se­cu­zio­ne del­l’at­ti­vi­tà il­le­ci­ta, no­no­stan­te i prov­ve­di­men­ti re­strit­ti­vi che ave­va­no at­tin­to al­cu­ni mem­bri del grup­po e, da ul­ti­mo, an­che il loro capo. Que­st’ul­ti­mo, pur ri­stret­to in car­ce­re, con­ti­nua­va, di­fat­ti, ad im­par­ti­re di­ret­ti­ve ai so­da­li in me­ri­to al­l’or­ga­niz­za­zio­ne del­l’at­ti­vi­tà il­le­ci­ta, av­va­len­do­si, a tal fine, del­la me­dia­zio­ne dei pro­pri fa­mi­lia­ri nel cor­so dei col­lo­qui in car­ce­re. In ge­ne­ra­le, le nu­me­ro­se at­ti­vi­tà di per­qui­si­zio­ne e se­que­stro di so­stan­za stu­pe­fa­cen­te non sco­rag­gia­va­no i ver­ti­ci del so­da­li­zio, che, for­ti dei loro pro­fon­di le­ga­mi cri­mi­na­li con la rete dei for­ni­to­ri, con­ti­nua­va­no ad ope­ra­re il­le­ci­ta­men­te per il con­se­gui­men­to di sem­pre mag­gio­ri pro­fit­ti. Con­di­vi­den­do la pro­spet­ta­zio­ne del­l’Uf­fi­cio di Pro­cu­ra, il Giu­di­ce ri­le­va­va come l’as­so­cia­zio­ne in que­stio­ne si mo­stras­se ben ra­di­ca­ta nel quar­tie­re di Ca­to­na, sul qua­le eser­ci­ta­va un pe­ne­tran­te e dif­fu­so con­trol­lo del ter­ri­to­rio, tra­mi­te un si­ste­ma di ve­det­te che, po­si­zio­na­te nei pres­si del­l’a­bi­ta­zio­ne del capo, sor­ve­glia­va­no le stra­de li­mi­tro­fe in modo da ga­ran­ti­re la si­cu­rez­za e l’im­pu­ni­tà dei so­da­li de­di­ti al­l’at­ti­vi­tà di spac­cio, non­ché tra­mi­te una se­rie di av­vi­sa­glie te­le­fo­ni­che ogni qual­vol­ta qual­cu­no de­gli in­da­ga­ti si av­ve­de­va del­la pre­sen­za di for­ze di po­li­zia in zona. Si evi­den­zia come le nu­me­ro­se at­ti­vi­tà di ri­scon­tro com­piu­te nel cor­so del pe­rio­do di mo­ni­to­rag­gio con­du­ce­va­no al se­que­stro di co­cai­na, ma­ri­jua­na e ha­shish.

