Droga in casa e piante di marijuana in un terreno di proprietà: arrestato 57enne nel Crotonese

L’operazione

CROTONE I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Crotone, e finalizzati anche alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, nel pomeriggio del 9 settembre, a Melissa (KR), hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantasettenne del luogo. I Carabinieri infatti, insospettiti dagli insoliti movimenti notati nei pressi dell’abitazione dell’interessato, già noto agli operanti, hanno deciso di intervenire con il supporto del cane Indù, unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, e di eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti. L’attività, che ha dato da subito esito positivo, data la presenza, in casa, di modiche quantità di diverse tipologie di stupefacenti – cocaina, marijuana e hashish – è stata estesa poi ad un terreno nella disponibilità dell’interessato, dove sono state trovate altre nove piante di marijuana, di cui due già essiccate. Per questo motivo, per lui sono scattate le manette, e gli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

