RENDE Il Circolo UniCal del Partito Democratico, nato quest’anno come nuovo spazio di partecipazione politica e di confronto democratico all’interno dell’Università della Calabria, compie un ulteriore passo in avanti nella propria organizzazione. La scelta di dar vita a questo Circolo rappresenta la volontà di tante e tanti giovani di mettersi in gioco, di portare le idee progressiste dentro il campus e di costruire un legame solido tra il mondo universitario e il territorio circostante. Dopo l’assemblea degli iscritti, tenutasi in data 10 settembre 2025, e la relativa deliberazione, il Segretario Alessandro Lanzone ha infatti varato la segreteria del Circolo, in linea con le “Priorità per il Paese” della segretaria nazionale Elly Schlein, definendo i primi incarichi:

Rosamaria Martino , Vicesegretario con delega al Lavoro e alla Questione Salariale;

, Vicesegretario con delega al Lavoro e alla Questione Salariale; Giuseppe Taverniti , delega ai Trasporti e delega all’ Istruzione e Ricerca;

, delega ai Trasporti e delega all’ Istruzione e Ricerca; Royner Zulueta De Hoz, delega ai diritti sociali e civili.

L’assegnazione delle deleghe non è un atto formale, ma il segno concreto dell’impegno che il Circolo PD UniCal intende portare avanti nei prossimi mesi. Le pari opportunità, la mobilità e la sanità sono temi che toccano da vicino la vita quotidiana delle studentesse e degli studenti, incidendo sulla qualità dello studio e sulla possibilità di vivere appieno l’esperienza universitaria. Non è neanche casuale l’assenza di una delega al diritto allo studio, argomento al centro del dibattito del circolo e per il quale ogni iscritta e ogni iscritto svolge un lavoro quotidiano, non inquadrabile nella delega di un singolo individuo. Con questo nuovo assetto, il Circolo PD UniCal si prepara a promuovere momenti di discussione, iniziative pubbliche e proposte rivolte agli organi universitari e alle istituzioni territoriali. La sfida è quella di mettere al centro i diritti, la giustizia sociale e la sostenibilità, contribuendo a formare una nuova classe dirigente capace di guardare al futuro con coraggio e visione. Il Partito Democratico all’Università della Calabria ribadisce così la propria volontà di radicarsi nella comunità accademica e di essere un punto di riferimento politico e culturale, con l’ambizione di incidere realmente sui processi di crescita dell’Ateneo e della nostra regione.