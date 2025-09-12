Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:57
la sanità nei territori

Nuovo ospedale di Vibo, Occhiuto visita il cantiere: «Vento in poppa per la Calabria»

«Sta crescendo e tra qualche mese sarà come è adesso quello della Sibaritide»

Pubblicato il: 12/09/2025 – 19:57
VIBO VALENTIA «C’è buon vento per la Calabria. Sono a Vibo Valentia, questo è il nuovo ospedale di Vibo, quello che è stato sulla carta per vent’anni». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video pubblicato sui suoi social, che lo ritrae mentre visita il cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia. «Ora, vedete, sta crescendo, tra qualche mese sarà come è adesso l’ospedale della Sibaritide. Qualcuno si arrabbia perché vengo a visitare i cantieri, ma c’ho buttato il sangue per questi cantieri, e quindi vengo a controllare che le cose proseguano per il verso giusto e abbiano il vento in poppa».

