Carabinieri Cosenza, ecco i nuovi ufficiali. Centobuchi guiderà il Reparto operativo – FOTO E NOMI

la presentazione

COSENZA La sala riunioni del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza ha ospitato la presentazione dei nuovi ufficiali in ingresso nelle compagnie e nei reparti dipendenti dallo stesso comando alla presenza del comandante, il colonnello Andrea Mommo. Si tratta di Alessandro Francesco Senatore nuovo Comandante Carabinieri Compagnia di Scalea, Chiara Baione nuova comandante Compagnia Carabinieri di Cassano allo Ionio, Vincenzo Minnella nuovo comandante del Norm di Rende e Alberto Lattuca nuovo comandante del Norm di Paola.

Sarà, invece, il Colonnello Umberto Centobuchi ad assumere la guida del reparto operativo per anni diretto dal Colonnello Dario Pini, che passa al Comando del Reparto personale della Legione Carabinieri Calabria.

Umberto Centobuchi – Comandante Reparto Operativo Carabinieri Cosenza

«Ho visitato poco la Calabria, il mio arrivo a Cosenza rientra in una manovra ordinaria di impiego del Comando generale dell’Arma, che tende da una parte a diversificare le esperienze degli ufficiali e quindi a ad accrescere il percorso formativo e dall’altra di consentire di mettere a disposizione l’esperienza che l’ufficiale ha fatto nel vissuto professionale», sostiene Centobuchi. Che aggiunge: «Il Reparto Operativo dei Carabinieri è l’organo propulsivo dell’attività investigativa e informativa su tutto il territorio provinciale, soprattutto nell’attività investigativa di matrice più strutturata, ma è anche un organo di supporto, coordinamento e raccordo delle attività delle compagnie territoriali».

Commosso il saluto del colonnello Dario Pini, capace in questi anni di instaurare un ottimo rapporto con la stampa e con i colleghi delle altre forze di polizia. Numerose le operazione concluse con successo, come la caccia e l’arresto di numerosi latitanti. «In questi anni ho tentato di fluidificare i rapporti non solo fra gli attori del comparto del comparto sicurezza, ma anche di creare un dialogo su più tavoli interistituzionali che fondessero – nell’interesse del territorio – le esigenze di diffusione della cultura della legalità, di raccordo con gli organi stampa per la valorizzazione delle attività non solo investigative, ma anche di prevenzione, cercando di dare un volano a diverse anime del comparto Arma che mi sono trovato a a comandare», racconta Pini ai nostri microfoni.

Colonnello Dario Pini

Il colonnello Andrea Mommo, ad un anno dal suo insediamento, traccia un bilancio dell’attività investigativa svolta. «Una presenza assidua sul territorio che ha permesso di contrastare nell’immediatezza tutti i fatti criminosi che hanno avuto maggiore eco mediatico. Pensiamo agli ultimi eventi che hanno interessato l’area ionica e anche in parte l’area tirrenica cosentina. Siamo presenti con un buon approccio da parte di tutte le articolazioni dipendenti, in perfetta sintonia con gli altri colleghi che rappresentano le altre forze di polizia».

I nuovi ufficiali

L’incontro odierno con la stampa è stata l’occasione per presentare i nuovi ufficiali in servizio. (f.b.)

Chiara Baione

Comandante Compagnia Carabinieri di Cassano allo Ionio Alessandro Francesco Senatore

Comandante Carabinieri Compagnia di Scalea Alberto Lattuca

Comandante del Norm di Paola Vincenzo Minnella

Comandante del Norm di Rende

