Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

sciopero nazionale

Giustizia, precari in piazza anche in Calabria il 16 settembre

Focus della protesta il destino dei lavoratori assunti con Fondi Pnrr e per i quali il governo ha deciso il termine del rapporto di lavoro a giugno 2026

Pubblicato il: 13/09/2025 – 9:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Giustizia, precari in piazza anche in Calabria il 16 settembre

La Funzione Pubblica Cgil aderisce allo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici della giustizia con presidi davanti alle prefetture di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria che si terranno martedì 16 settembre dalle ore 9 alle ore 11. «Focus della protesta – spiega una nota – il destino dei lavoratori assunti con Fondi Pnrr e per i quali il governo ha deciso, dopo anni di precarietà, il termine del rapporto di lavoro a giugno 2026. Si tratta di funzionari UPP, funzionari tecnici, operatori data entry. Una prospettiva a cui fa opposizione il sindacato rilanciando l’allarme sociale che scaturirebbe dalla perdita di una fonte di reddito per centinaia di famiglie e l’emorragia che ne deriverebbe per un sistema giudiziario già al collasso e con profonde pecche. La carenza di personale al ministero della Giustizia – si fa rilevare – al 31.12.24 è di 15mila addetti. Tra il 2025 e il 2026 andranno in pensione circa cinquemila addetti. In Calabria sono 850 i precari Pnrr e 350 i precari part time a 18 ore assunti con obiettivo convergenza a cui scadrà il contratto a marzo 2026. Sono tutti necessari a far funzionare gli uffici giudiziari. L’arretrato recuperato con i precari si attesta ad un più 20%, questo dà la misura del loro prezioso contributo. Chiediamo la stabilizzazione dei precari a fronte, non solo di una dignità del lavoro ormai sempre più vilipesa, ma affinché – conclude la Fp Cgil – si pongano le basi per una giustizia efficiente e accessibile».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
GIUSTIZIA
Importanti
manifestazione precari giustizia
precari giustizia in piazza
precari in piazza anche in Calabria
sciopero nazionale
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x