Ultimo aggiornamento alle 16:29
il mini tour

Elezioni Regionali, la due giorni di Conte in Calabria per sostenere Tridico

Il 15 e 16 settembre il ritorno dell’ex premier. Il presidente del M5s sarà nel Reggino e nel Vibonese. Tutte le tappe

Pubblicato il: 14/09/2025 – 16:29
REGGIO CALABRIA Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte torna in Calabria per supportare la campagna elettorale del candidato del fronte progressista alla presidenza della Regione Pasquale Tridico.
Lunedì 15 settembre sono previsti i seguenti appuntamenti pubblici: ore 11:30 Diga del Metramo, Galatro (RC) – previsto un punto stampa; ore 16:30, Ospedale di Locri (RC) al termine previsto un punto stampa. Alle 19:30 una passeggiata Lungomare – Piazza Indipendenza, Reggio Calabria.
Martedì 16 settembre, invece, gli appuntamenti pubblici saranno: ore 9:30 Ospedale di Soriano (VV); ore 15:00 Mileto (VV), in Piazza Italia, l’incontro con i cittadini.

