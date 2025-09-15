la sfida della legalità

CATANZARO «Sono particolarmente onorato di questa assegnazione e ben felice di essere a Catanzaro. Sarà mia cura conoscere sempre meglio questo territorio, molto bello e affascinante oltre che molto interessante, e questo mi sprona a conoscere sempre meglio questa bellissima collettività, e a cercare di dare il massimo nel solco della tradizione dell’Arma ma anche dell’innovazione». Con queste parole si è insediato il nuovo comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Catanzaro, colonnello Giovanni Pellegrino.

Le priorità

Le priorità: «Sicuramente – ha affermato il colonnello Pellegrino – lavorerò come hanno fatto i miei predecessori – a cui va il mio ringraziamento – nella piena collaborazione con tutte le altre istituzioni, le altre forze di polizia, l’autorità giudiziaria, la Prefettura e tutte le articolazioni dello Sato, in piena aderenza a qualsiasi forma di coordinamento. Ovviamente in questa terrà particolare attenzione alla criminalità organizzata ma anche alla criminalità comune, alla cosiddetta “illegalità della porta accanto” che è quella che maggiormente mina la sicurezza dei cittadini. La cosa più importante – ha proseguito il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro – è quella di stare sempre vicini ai bisogni della cittadinanza, e importante sarà sicuramente il rapporto con i giovani e gli studenti, che sono una forma certa di garanzia per il futuro e con cui voglio costruire un costruttivo rapporto di fiducia». Ad affiancare il colonnello Pellegrino il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro, tenente colonnello Giovanni Burgio.

Il curriculum di Pellegrino

Il colonnello Giovanni Pellegrino, 52 anni, sposato, originario di Perugia, proviene dai corsi regolari dell’Accademia di Modena. Laureatosi in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha ricoperto numerosi incarichi, principalmente territoriali, per la maggior parte nel sud Italia. Ha comandato la Compagnia di Termini Imerese (Palermo), poi quella di Milano Duomo. Dopo un biennio all’Ufficio Cerimoniale del Comando generale dell’Arma, è stato vicecomandante del Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica, per poi raggiungere Bari quale comandante del Reparto operativo. Dal 2017 al 2020, è stato comandante provinciale di Agrigento. Nell’ultimo quinquennio, intervallato da un triennio in cui è stato Capo Ufficio Concorsi e Contenzioso nell’ambito del sistema di reclutamento dell’Arma, ha conseguito due Master di secondo livello, rispettivamente in Cooperazione internazionale di Polizia e Strategia globale e Sicurezza, conseguendo i Titoli “Scuola Forze di Polizia” e “Istituto Alti Studi Difesa”. Dal 15 settembre è comandante provinciale di Catanzaro. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato