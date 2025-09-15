Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:58
Conte annulla la visita di oggi in Calabria per motivi personali

Il leader del M5S non parteciperà agli appuntamenti previsti a Galatro, Locri e Reggio Calabria. Da confermare gli incontri di domani a Soriano Calabro e Mileto

Pubblicato il: 15/09/2025 – 10:07
Conte annulla la visita di oggi in Calabria per motivi personali

COSENZA Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annullato gli impegni previsti per oggi, lunedì 15 settembre, in Calabria. A comunicarlo è stato lo stesso Movimento attraverso una nota ufficiale, nella quale si fa riferimento a “motivi personali” che hanno costretto l’ex premier a rivedere la sua agenda.
La visita in regione rientrava nel tour di sostegno a Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il M5S. Gli appuntamenti di oggi prevedevano tre tappe pubbliche: alle 11:30 un punto stampa presso la diga del Metramo a Galatro (nel Reggino); alle 16:30 una visita all’Ospedale di Locri, con successivo punto stampa; e infine, alle 19:30, una passeggiata sul Lungomare con arrivo in Piazza Indipendenza a Reggio Calabria.
Resta ora da chiarire se saranno confermati gli eventi di domani, martedì 16 settembre. Il programma attuale prevede una visita alle 9:30 all’Ospedale di Soriano Calabro (nel Vibonese), e nel pomeriggio, alle 15:00, un incontro pubblico con i cittadini in Piazza Italia a Mileto (nel Vibonese).

