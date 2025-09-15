Si legge in: 1 minuto
verso le regionali
Conte tra alcune ore torna in Calabria: confermate le tappe nel Vibonese
Il leader del M5S a sostegno di Tridico sarà a Soriano, Mileto e poi a Vibo Valentia
15/09/2025
LAMEZIA TERME Confermata la tappa in provincia di Vibo Valentia del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Dopo il rinvio, per motivi personali, del tour nel Reggino previsto inizialmente oggi, Conte domani torna in Calabria a sostegno del candidato presidente della Regione per il fronte progressista, Pasquale Tridico. Tre le tappe in programma per Conte domani: 11.30 Ospedale di Soriano Calabro, 15.15 incontro con i cittadini a Mileto, alle 19.30 incontro pubblico in piazza Martiri d’Ungheria (piazza Municipio) a Vibo Valentia.
