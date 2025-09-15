Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la presentazione

L’Italia porta la sua eccellenza creativa all’Expo di Osaka 2025 con il progetto “Lingua Internazionale dell’Arte” – FOTO

Un viaggio attraverso musica, estetica e innovazione, pensato per raccontare al mondo come l’arte possa diventare un linguaggio universale

Pubblicato il: 15/09/2025 – 15:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Italia porta la sua eccellenza creativa all’Expo di Osaka 2025 con il progetto “Lingua Internazionale dell’Arte” – FOTO

L’Italia porta la sua eccellenza creativa all’Expo di Osaka 2025 con il progetto “Lingua Internazionale dell’Arte” del Conservatorio di Musica Statale “P. I. Tchaikovsky”, un viaggio attraverso musica, estetica e innovazione, pensato per raccontare al mondo come l’arte possa diventare un linguaggio universale capace di unire culture e generazioni.

“In questa occasione – afferma il maestro Filippo Arlia – presentiamo l’edizione speciale del Superaudiophile Vinyls Made in Japan di Revirado, frutto della collaborazione tra la maestria italiana di Fonè e la perfezione tecnologica giapponese. Una produzione che coniuga fedeltà sonora, design esclusivo e valore collezionistico, pensata per gli amanti della musica e dell’eccellenza artigianale”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Conservatorio Tchaikovsky
cultura e spettacolo
expo osaka 2025
FILIPPO ARLIA
Categorie collegate
Cultura e spettacoli
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x