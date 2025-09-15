L’Italia porta la sua eccellenza creativa all’Expo di Osaka 2025 con il progetto “Lingua Internazionale dell’Arte” – FOTO

la presentazione

L’Italia porta la sua eccellenza creativa all’Expo di Osaka 2025 con il progetto “Lingua Internazionale dell’Arte” del Conservatorio di Musica Statale “P. I. Tchaikovsky”, un viaggio attraverso musica, estetica e innovazione, pensato per raccontare al mondo come l’arte possa diventare un linguaggio universale capace di unire culture e generazioni.

“In questa occasione – afferma il maestro Filippo Arlia – presentiamo l’edizione speciale del Superaudiophile Vinyls Made in Japan di Revirado, frutto della collaborazione tra la maestria italiana di Fonè e la perfezione tecnologica giapponese. Una produzione che coniuga fedeltà sonora, design esclusivo e valore collezionistico, pensata per gli amanti della musica e dell’eccellenza artigianale”.

