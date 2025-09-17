Conte: «Sanità disastrata, avvertiamo il dolore dei cittadini che non hanno la carta di credito»
Il leader del M5S nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria. «Sofferenza trasversale da tutte le fasce sociali a parte chi può permettersi cure private»
REGGIO CALABRIA «Girando la Calabria in lungo e largo, emerge un grido di dolore e di sofferenza vera da parte di tutti i cittadini, in modo trasversale, di tutte le fasce sociali, a parte quelli che possono permettersi una carta di credito e quindi possono muoversi fuori regione o ricorrere alle strutture private». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ad Arghillà, quartiere “a rischio” di Reggio Calabria che Conte questa mattina ha visitato nell’ambito del suo secondo tour a sostegno del candidato presidente del fronte progressista Pasquale Tridico: in particolare, Conte si è intrattenuto con i cittadini, che gli hanno esposto le problematiche del quartiere, e poi ha fatto tappa al polo sanitario di prossimità di Arghillà. Per quanto riguarda il pubblico – ha aggiunto Conte – la situazione è davvero disastrata, le politiche nel corso degli anni hanno indebolito la sanità pubblica smantellando i presìdi sanitari. Oggi sicuramente l’accesso alle cure garantite ed efficaci è la priorità: bisogna investire molto in termini di politica sanitaria, per realizzare presidi efficienti, per garantire la medicina anche di prossimità. I soldi peraltro ci sono, quelli del Pnrr: purtroppo gli ospedali di comunità, le case di comunità stanno andando a rilento, ormai siamo in scadenza e dubito che verranno realizzati, visto lo stato di avanzamento dei lavori». (a. c.)
