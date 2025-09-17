Conte: «Sanità disastrata, avvertiamo il dolore dei cittadini che non hanno la carta di credito»

il dibattito elettorale

REGGIO CALABRIA «Girando la Calabria in lungo e largo, emerge un grido di dolore e di sofferenza vera da parte di tutti i cittadini, in modo trasversale, di tutte le fasce sociali, a parte quelli che possono permettersi una carta di credito e quindi possono muoversi fuori regione o ricorrere alle strutture private». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ad Arghillà, quartiere “a rischio” di Reggio Calabria che Conte questa mattina ha visitato nell’ambito del suo secondo tour a sostegno del candidato presidente del fronte progressista Pasquale Tridico: in particolare, Conte si è intrattenuto con i cittadini, che gli hanno esposto le problematiche del quartiere, e poi ha fatto tappa al polo sanitario di prossimità di Arghillà. Per quanto riguarda il pubblico – ha aggiunto Conte – la situazione è davvero disastrata, le politiche nel corso degli anni hanno indebolito la sanità pubblica smantellando i presìdi sanitari. Oggi sicuramente l’accesso alle cure garantite ed efficaci è la priorità: bisogna investire molto in termini di politica sanitaria, per realizzare presidi efficienti, per garantire la medicina anche di prossimità. I soldi peraltro ci sono, quelli del Pnrr: purtroppo gli ospedali di comunità, le case di comunità stanno andando a rilento, ormai siamo in scadenza e dubito che verranno realizzati, visto lo stato di avanzamento dei lavori». (a. c.)

