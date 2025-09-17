«Gaza una miniera d’oro immobiliare»: il piano del ministro israeliano Smotrich

la frase choc

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich afferma che la Striscia di Gaza è una «miniera d’oro immobiliare» e che è in trattative con gli americani su come dividerla dopo la guerra. A Gaza c’è «un’abbondanza immobiliare» che «si ripaga da sola» e lui ha «già avviato i negoziati con gli americani», ha affermato il ministro di estrema destra, durante una conferenza immobiliare a Tel Aviv. Lo riporta il Times of Israel. «Abbiamo investito molti soldi in questa guerra. Dobbiamo vedere come distribuiremo il terreno in percentuale», ha detto Smotrich, aggiungendo che «la demolizione, la prima fase del rinnovamento della città, l’abbiamo già fatta. Ora dobbiamo solo costruire».

