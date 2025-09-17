Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il commento

L’appello di Francesco Toscano ai giovani calabresi: «Non fuggite»

Il candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare. «Combattete insieme a noi per liberare la Calabria dalle oligarchie»

Pubblicato il: 17/09/2025 – 9:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’appello di Francesco Toscano ai giovani calabresi: «Non fuggite»

LAMEZIA TERME «Combattete insieme a noi contro le oligarchie che ci condannano al declino. «Negli ultimi vent’anni più di 100mila giovani di età compresa fra i 18 e 34 anni sono andati via dalla Calabria per colpa delle politiche infami imposte a turno da centrodestra e centrosinistra. La nostra proposta politica rivolta in primo luogo ai giovani è molto semplice. Basta fuggire. Restate. Combattete insieme a noi per liberare la Calabria da quelle oligarchie – oggi compatte intorno ad Occhiuto e Tridico – che ci condannano ad un declino infinito. Prima non esistevano alternative oneste e organizzate, oggi c’è DSP. Gli alibi sono finiti». Ad affermarlo è stato Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare.
«Nel centrosinistra e nel centrodestra calabrese ci sono facce da muro che non provano alcuna vergogna per aver prodotto povertà, diseguaglianze e spopolamento paurosi, con 160mila giovani fra i 18 e i 34 anni scappati negli ultimi 20 anni». Così Francesco Toscano, candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria, accusa le forze politiche tradizionali, soprattutto – chiarisce – «per la loro ipocrisia infinita sull’emergenza lavoro». «Tridico – prosegue Toscano – parla tutto arzillo di reddito di dignità, ma lui ha uno stipendio a cinque cifre. Come Occhiuto, dimentica che la Calabria ha subito 40 anni di assistenzialismo puro, con lo svuotamento delle aree interne, la dipendenza dal palazzo della povera gente e il declino culturale e morale che avanza. Ancora oggi la discussione cade sulle molliche, ma il lavoro è l’eterno assente in Calabria: precariato alle stelle, contratti fittizi e paghe da fame nel silenzio della vecchia politica, che ha espulso i giovani e protegge questo sistema». «Quale benessere – domanda Toscano – hanno portato nelle famiglie le umiliazioni dei lavoratori volute dal centrosinistra e dal centrodestra uniti? Per invertire la rotta, bisogna allora combattere insieme a noi di Dsp, che – conclude – non abbiamo padroni e vogliamo il riscatto del popolo».

Argomenti
elezioni regionali 2025
FRANCESCO TOSCANO
Importanti
REGIONALI CALABRIA
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x