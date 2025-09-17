«Oggi Calabria e Regione sono come separati in casa, necessario aprire una stagione delle riforme»

verso il voto

«Con Tridico presidente sarà necessario aprire la stagione delle riforme, per imprimere alla Regione una rigenerazione democratica e soprattutto per renderla utile ai cittadini, perché così com’è oggi la Regione e la Calabria sono come separati in casa». Lo afferma Francesco Pitaro, candidato nella lista Democratici e Progressisti a supporto di Pasquale Tridico. «Una Regione – continua – che non valorizza la sua capitale, anzi la umilia, e non agisce con una visione complessiva dei punti di forza e delle criticità di tutti i territori ma è ostaggio dei preponderanti apparati politici e amministrativi, non serve alla comunità. Dopo il primo Statuto (1971) e quello vigente (2004), è tempo di aggiornarne l’architettura istituzionale con riforme che, potenziando il ruolo del Consiglio, anzitutto scongiuri il ripetersi di un presidente che, con una scelta individuale e arbitraria, stacca la spina della legislatura come si trattasse di cosa propria, benché i costi di questo imprevisto giro elettorale ricadano sulla collettività. Il profilo dei ‘governatori’ di Regione dopo l’introduzione dell’elezione diretta (1999), si è allontanato dalla ratio della norma costituzionale.

«Presidenti che agiscono da autocrati insofferenti al dissenso»

«Si voleva garantire la governabilità, ma si è finito con presidenti che, avvilendo l’autonomia e l’indipendenza dei consiglieri, agiscono da autocrati, insofferenti al dissenso e protesi a conseguire i loro obiettivi anche contro gli interessi generali. C’è poi tutto il procedimento legislativo da aggiornare alle trasformazioni della società, per meglio garantire la dialettica maggioranza-opposizione e il diritto alla partecipazione dei cittadini. Lo sforzo cui la politica è chiamata, anche per fiaccare le tesi di chi insiste sull’autonomia differenziata, è responsabilizzare la Regione nell’utilizzo produttivo della spesa, rendendo

trasparente, in particolare al momento del voto, il ‘fatto’ e il ‘non fatto’ da parte di chi ha governato, cosicché il consenso elettorale, affrancato dal ricatto assistenziale, non sia condizionato dalla propaganda e dalla demagogia».

