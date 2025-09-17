Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’intervento

Sanità, Tucci: «Basta scontri ideologici, pubblico e privato devono collaborare»

La presidente di Filiera Salute Confapi Calabria invita a superare la contrapposizione sterile sul settore: «Serve un’alleanza per rispondere ai reali bisogni dei cittadini»

Pubblicato il: 17/09/2025 – 12:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sanità, Tucci: «Basta scontri ideologici, pubblico e privato devono collaborare»

CATANZARO «In Calabria il dibattito sulla sanità privata accreditata viene spesso ridotto a uno scontro ideologico tra pubblico e privato. Una visione sterile e controproducente. La realtà è che non serve una guerra di trincea, ma un’alleanza capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini». A dirlo in una nota è Candida Tucci presidente Filiera Salute Confapi Calabria.
«Le strutture private accreditate – afferma Tucci – ricevono circa 500 milioni di euro l’anno, garantendo prestazioni che il pubblico, da solo, fatica a offrire. Ma se le stesse prestazioni fossero garantite interamente dal pubblico, il costo per la Regione lieviterebbe a 650–700 milioni, con un aggravio stimato tra i 150 e i 200 milioni di euro. Non si tratta di una ricchezza da combattere, ma di una risorsa da governare con regole trasparenti e programmazione sui fabbisogni. La vera battaglia da combattere non è contro chi investe, ma contro la povertà sanitaria che costringe ancora troppi calabresi a curarsi fuori regione.
I dati dimostrano che molte prestazioni erogate dal privato accreditato hanno un costo inferiore rispetto a quelle del pubblico, consentendo di ottenere risparmi strutturali per il bilancio sanitario regionale. Questo è un punto centrale: integrare il privato non significa aumentare la spesa, ma usarla meglio, liberando risorse per investimenti in personale, innovazione e strutture pubbliche».
«Come ho scritto, da rappresentante di categoria, nel contributo Il diritto alla salute in Calabria tra Sanità Pubblica e Sanità Privata, in corso di diffusione – evidenzia Tucci – il tema centrale non è la contrapposizione, ma la costruzione di un modello integrato e sostenibile. È necessario sfatare il vecchio mantra secondo cui la massima aspirazione del calabrese è “il male del vicino”: se un ospedale pubblico funziona meglio, vinciamo tutti; se una clinica privata riduce i tempi d’attesa, vinciamo tutti. La sanità non è un derby, è un bene comune. Serve dunque un nuovo patto tra pubblico e privato: una sussidiarietà intelligente, capace di ridurre liste d’attesa, abbattere l’emigrazione sanitaria e garantire salute a chi ne ha diritto. Solo così – conclude Tucci – la Calabria potrà trasformare una presunta “torta di interessi” in una rete di servizi, costruendo finalmente un futuro di salute sostenibile».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
candida tucci
Sanità
sanità calabria
sanità privata
sanità privata calabria
sanità pubblica calabria
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x