«Con FdI e Occhiuto la Calabria diventerà il centro di un nuovo sviluppo economico»

lo sprint elettorale

CATANZARO «Insieme a una serie di opere nei corridoi che collegano l’Unione europea all’Africa il Ponte sullo Stretto rappresenta un’opera importante che sicuramente darà una spinta e una centralità alla Calabria. Da parte terminale del nostro Stivale la Calabria diventerà il centro di un nuovo sviluppo economico». Lo ha detto il viceministro agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, che oggi ha partecipato a un’iniziativa elettorale a Catanzaro. «Ringrazio molto – ha proseguito Cirielli – il consigliere regionale Montuoro per avermi invitato a questa manifestazione per porre al centro i temi di sviluppo economici che l’amministrazione regionale a guida Occhiuto in maniera brillante ha messo in campo in questi anni e che necessitano di essere portati avanti».

La sfida di Fratelli d’Italia

Per Fratelli d’Italia le Regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria sono sicuramente un test politico di notevole significato, come del resto dimostra la presenza come capolista nella circoscrizione centrale di una big del partito meloniano quale Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale di FdI: «Sicuramente – ha aggiunto Cirielli – per Fratelli d’Italia ogni prova elettorale è importante, le regioni sono importanti. Fratelli d’Italia si riconosce pienamente nella leadership di Occhiuto ma vuole, con il consenso popolare, poter dare un accento anche alla parte programmatica che mettiamo in campo. E in tal senso – ha concluso il viceministro agli Esteri – anche per dimostrare l’impegno del partito si giustifica la candidatura del segretario regionale del partito». All’iniziativa di Catanzaro con Cirielli, molto partecipata, oltre a Montuoro, presidente uscente della commissione Bilancio del Consiglio regionale e ricandidato con FdI alle Regionali, sono intervenuti tra gli altri la coordinatrice cittadina di FdI Crotone Simona Ferraina, anche lei candidata alle Regionali, e l’europarlamentare Alberico Gambino: diversi gli amministratori presenti alla convention. (c. a.)

