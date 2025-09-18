Cosenza, detenzione di droga: assolto un 50enne del Gambia

la sentenza

COSENZA Assolto perché il fatto non sussiste. Il tribunale di Cosenza (giudice Claudia Pingitore) ha ritenuto non colpevole Ali Njie (difeso Francesco Acciardi del Foro di Cosenza), nato in Gambia nel 1975, accusato di aver detenuto – al fine della cessione a terzi – 10 involucri di cui 9 in busta di plastica e 1 in carta forno contenenti marijuana dal peso complessivo di 33,7 grammi.

Il pm aveva richiesto la condanna del 50enne, ma l’impossibilità di desumere il tasso di Thc della sostanza non ha permesso di stabilire il grado di pericolosità della droga rinvenuta e presumibilmente immessa sul mercato. Motivo per il quale, Njie è stato assolto. (f.b.)

