Regionali, parla Limardo: «Sanità e turismo, proseguiremo sulla strada tracciata» – VIDEO

LAMEZIA TERME «Un’esperienza meravigliosa quella di sindaco, i vibonesi ancora mi fermano e mi stringono la mano. Certo non sono mancati i problemi, dal Covid al dissesto all’ipotesi di commissariamento per mafia. Ma ho giocato un ruolo di garanzia all’interno della mia amministrazione, mantenendomi nell’alveo delle regole con schiena dritta e sguardo fiero, proprio come vorrò fare in Consiglio regionale».

Maria Limardo, ex sindaco di Vibo Valentia e candidata nella lista della Lega nella circoscrizione centro, ospite di “In primo piano” su L’altro Corriere TV (canale 75), parte dalla sanità e dal nuovo ospedale per tracciare il suo prossimo impegno: «La posa della prima pietra mi ha fatto aprire il cuore – dice Limardo –, è stata posata più volte e ci sono state molte vicende antipatiche ma finalmente Occhiuto ha disincagliato una situazione complessa e gravosa dal punto di vista burocratico. Stamattina sono passata e ho visto le ruspe in azione: lo Iazzolino sta reggendo grazie a personale eroico ma ormai è arrivato a fine corsa. In sanità la Calabria ha bisogno di normalità, si parla della pelle dei cittadini e non si può scherzare».

Di qui si passa ai toni della campagna elettorale. «La denigrazione va messa da parte, le responsabilità degli ultimi dieci anni vanno equamente ripartite: ma il vero danno è stato fatto dal livello centrale con commissari come Cotticelli che in un’ora ci hanno fatto inorridire. Conte e Tridico si facciano un esame di coscienza, la sanità era fatta di bilanci orali e ci è stata consegnata allo sfascio».

Poi i temi più puramente politici e legati alla militanza partitica: «Dopo la mancata candidatura a sindaco – spiega Limardo – ho fatto un passo di lato e in quel momento di riflessione, dietro le quinte, ho trovato Salvini sul mio percorso: persona concreta che sta facendo gli interessi del meridione, la Lega è un partito nazionale e basta vedere gli investimenti in infrastrutture in Calabria: abbiamo 18,5 miliardi di euro destinati, con la conseguente creazione di forza lavoro in edilizia e logistica oltre a un indotto su ristorazione e ospitalità».

Sull’economia e lo sviluppo Limardo rivendica l’interlocuzione con Baker Hughes, «ho tentato di avere nel mio territorio quel genere di investimento – aggiunge – e sono felicissima che le basi piantate allora vedano oggi avviato un procedimento amministrativo».

Vibo e Crotone soffrono la giovane età ma «puntando sui servizi possono diventare un polo attrattivo per l’hinterland. Il riordino delle competenze agevolerà questo percorso dopo che l’ente Provincia è stato depotenziato» analizza l’esponente salviniana.

Turismo ed enogastronomia le eccellenze che rendono il Vibonese attrattivo: anche qui si dovrà puntare su «quelle infrastrutture e una depurazione funzionanti per salire di un gradino nella scala della qualità, bisogna accompagnare per mano i singoli Comuni, soprattutto quelli piccoli e con poco personale, verso forme di finanziamento che attendono solo di essere utilizzate con competenza e facendo rete. Io mi propongo per fare incontrare le due realtà e i livelli amministrativi».

Infine, sempre a proposito di turismo, la crescita degli aeroporti: per Maria Limardo «sono sempre più gli stranieri che vengono qui con voli economici. La Sacal è stata rivoltata come un calzino e anche lo scalo reggino ha avviato un percorso virtuoso che bisogna proseguire. E pure le misure a favore degli imprenditori turistici possono essere migliorate e limate ma intanto sono un punto fermo da cui partire», conclude. (redazione@corrierecal.it)

