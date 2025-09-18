Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:11
lo scontro

Riforma della giustizia, bagarre alla Camera dopo il voto

Con 243 sì raggiunta la maggioranza assoluta. Proteste delle opposizioni

Pubblicato il: 18/09/2025 – 13:17
Riforma della giustizia, bagarre alla Camera dopo il voto

ROMA L’aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no.
Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell’iter della riforma costituzionale che ora attende l’ultimo ok da Palazzo Madama.
Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo la votazione ci sono stati applausi della maggioranza. In aula, dopo il via libera, si è scatenata la bagarre. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l’ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra i deputati di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. La seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto. 

