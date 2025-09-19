Imprese legate alla ‘ndrangheta, emesse quattro interdittive antimafia

la misura

PADOVA Il Prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha firmato quattro provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante imprese operanti nel settore dei trasporti e delle costruzioni, con ramificazioni in diverse province del Nord Italia e riconducibili a un unico prestanome. Dall’attività istruttoria condotta in seno al Gruppo Interforze Antimafia costituito dal Prefetto, sono emersi collegamenti fra gli operatori economici e la ‘ndrina Grande Aracri, famiglia criminale egemone nel Cutrese, in Calabria, ma con propaggini in tutto il Nord Italia, soprattutto in Emilia Romagna e nel Veronese, come emerso dalle indagini “Aemilia” e “Isola Scaligera”. La Prefettura ha potuto verificare come gli imprenditori vicini al clan, già interdetti da altre Prefetture, per proseguire le proprie attività avevano tentato di aggirare i provvedimenti inibitori tramite sedi di comodo e soggetti compiacenti in Provincia di Padova, utilizzando gli stessi mezzi e le stesse maestranze. Lo scrive Ansa. «Le interdittive antimafia notificate in data odierna – commenta Forlenza – sono il frutto di un’attenta analisi del contesto economico padovano e di un’azione sinergica fra la Prefettura e le Forze di Polizia. L’attenzione verso questo fenomeno è massima e ha l’obiettivo di preservare la pubblica Amministrazione e l’economia legale dall’infiltrazione di gruppi criminali mafiosi. Le attività di monitoraggio continueranno e non escludo l’adozione di ulteriori provvedimenti nel prossimo futuro. Chiudo con un ringraziamento alle Forze di Polizia che compongono il Gruppo interforze antimafia; devo inoltre ringraziare gli enti locali e le associazioni di categoria, così come le organizzazioni sindacali che partecipano attivamente ai lavori del tavolo permanente per la legalità volto a creare tutte le migliori sinergie per preservare l’economia di Padova dagli interessi criminali».

