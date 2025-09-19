Sequestrata una piantagione di cannabis in Aspromonte

controllo del territorio

REGGIO CALABRIA Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri tra i fitti boschi e i pendii scoscesi dell’Aspromonte reggino. Nel corso di un’operazione mirata, i militari della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri, hanno individuato e distrutto un’estesa piantagione di canapa indiana nelle campagne di Samo. L’attività è avvenuta in una delle aree più impervie e difficilmente accessibili della provincia. All’interno del sito i militari hanno scoperto centinaia di piante, alte quasi due metri e ormai pronte per la raccolta. Nei dintorni, rinvenuti anche strumenti agricoli e pompe idriche utilizzati per la cura e l’irrigazione, segno di una coltivazione organizzata e ben strutturata. Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di migliaia di euro, destinato ad alimentare il mercato degli stupefacenti nella provincia reggina e nelle zone limitrofe. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle coltivazioni illegali che, negli ultimi tre mesi, ha già portato alla scoperta e alla distruzione di oltre 15 piantagioni di canapa indiana, per un totale di circa 10.000 piante sequestrate, con conseguenti denunce e arresti di soggetti ritenuti coinvolti nella loro gestione. In particolare, i Carabinieri hanno intensificato la loro presenza sia sul versante tirrenico sia su quello ionico dell’Aspromonte, dove le caratteristiche naturali del territorio vengono spesso sfruttate per occultare estese coltivazioni di droga.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato