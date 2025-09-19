Skip to main content

Sondaggio Dire-Tecnè: Roberto Occhiuto avanti di 11 punti su Pasquale Tridico

Il centrodestra resta favorito per la guida della Regione Calabria. L’affluenza stimata oscilla tra il 42 e il 46%. Indecisi al 19%

Pubblicato il: 19/09/2025 – 12:39
ROMA Roberto Occhiuto davanti a Pasquale Tridico nella corsa alla guida della Regione Calabria. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, in collaborazione con Giornale Radio, con interviste effettuate tra il 16 e il 18 settembre, in vista delle elezioni regionali. Il 55% degli intervistati indica l’uscente di centrodestra, il 44% lo sfidante del centrosinistra. L’1% indica Francesco Toscano. Ancora alti gli indecisi, il 19%. La stima dei votanti oscilla tra il 42 e il 46%.

