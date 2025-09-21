Schlein a Cosenza: «Uniti vinciamo, Tridico credibile e competente». Lavoro? «Favorevoli al salario minimo» – FOTO

il tour elettorale

COSENZA Da San Giovanni in Fiore a Cosenza, prosegue il mini tour di Elly Schlein in Calabria a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria Pasquale Tridico. In piazza Kennedy, un migliaio di fedelissimi dem attendono l’intervento finale della segretaria del Pd. Grande assente il candidato governatore del centrosinistra Pasquale Tridico.

Gli interventi sul palco

Prima di Schlein, prende la parola il sindaco di Cosenza Franz Caruso. «Non parlo da primo cittadino, il mio saluto è politico. Per il centrodestra la nostra coalizione è solo una grande accozzaglia, ma insieme abbiamo vinto le comunali a Cosenza, Vibo e Catanzaro. E insieme vinceremo le Regionali». Il segretario del PD Cosenza, Matteo Lettieri sottolinea le meraviglie di una «Regione dalle immense possibilità, ma serve certezza su lavoro e sanità». Il tema della sanità è al centro dell’intervento di Nicola Irto che lancia una stoccata a Roberto Occhiuto. «Ha scelto manager che hanno fallito, al candidato del centrodestra chiedo se oltre alla Grotta Del Romito conosce cosa succede a San Giovanni in Fiore». Il riferimento del segretario regionale del Pd è al recente dibattito ospitato al Festival Sciabaca e alla morte di Serafino Congi. Infine l’appello, «votare è sempre importante ma questa volta ancora di più».

«Sanità pubblica al centro del programma»

«Siamo attenti al futuro dei calabresi che hanno l’opportunità di votare Pasquale Tridico, di mettere la sanità pubblica al primo posto e conoscete bene le condizioni degli ospedali in Calabria. Manca il personale, mancano medici e infermieri e purtroppo mancano anche sulle ambulanze e ci sono state delle tragedie che hanno spinto i calabresi ad essere considerati cittadini di serie B. Le liste d’attesa sono troppo lunghe», dice la segretaria.

Lavoro

Dalla sanità al lavoro, Schlein dedica un passaggio del suo intervento ai giovani. «È importante sancire il diritto a restare dei più giovani che vogliono tornare a vivere in Calabria o rimanere in questa regione, ma serve che ci siano delle opportunità di lavoro concrete e in questa direzione vanno le proposte del programma del partito democratico con le sue candidate e i suoi candidati». E il salario minimo? «Siamo favorevoli, molti calabresi non arrivano nemmeno a 9 euro lordi all’ora, per noi è sfruttamento. Bisogna sancire un salario minimo regionale e poi puntare a sostenere le famiglie che fanno più fatica, quelle a cui la destra che governava con Occhiuto e che governa con Giorgia Meloni ha già voltato le spalle per la propria propaganda».

La segretaria incalza. «Stiamo lavorando a un rinnovamento in tutta Italia. Devo dire che abbiamo già ottenuto risultati importanti in questi tre anni in Calabria, offriamo soprattutto una nuova classe dirigente che sia in grado di ascoltare con umiltà le lavoratrici e i lavoratori che non arrivano alla fine del mese».

«Uniti vinciamo»

«Quando siamo uniti, vinciamo. In Calabria sappiamo che è una partita in salita perché Occhiuto, nel suo interesse personale, quando ha nasato che il resto del centrodestra voleva cambiarlo e non riconfermarlo ha ritenuto di fare un uso personale delle istituzioni e di far partire una campagna elettorale quando non era il momento». Il centrosinistra per Schlein non si è fatto trovare impreparato. «Ci siamo messi al lavoro sul programma insieme ad una coalizione molto ampia e accanto alla persona più credibile, più competente: Pasquale Tridico». (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato