Un uscente, diversi “bomber” e ritorni di fiamma. La corsa dei crotonesi alle Regionali

la sfida elettorale

LAMEZIA TERME E’ stato il territorio probabilmente meno rappresentato, nell’ultima legislatura a Palazzo Campanella, con un solo consigliere regionale in carica. Questa volta però per il Crotonese potrebbe essere diverso, stando almeno alle premesse e alle previsioni degli addetti ai lavori, con particolare riferimento soprattutto al centrodestra. Sono infatti diversi i candidati e anche di spicco e di spessore che corrono nelle liste a sostegno del ricandidato governatore Roberto Occhiuto e ci sono anche candidati importanti anche nelle liste a sostegno del suo principale competitor, Pasquale Tridico, alla guida della coalizione di centrosinistra. Una sfida nella sfida, quella che riguarda gli aspiranti consiglieri regionali del Crotonese, perché le Regionali per certi versi incrociano anche con le Comunali in programma nel 2026 nella città capoluogo, nel senso che l’esito della tornata del 5 e 6 ottobre per la Cittadella sicuramente si rifletterà anche sulle Amministrative nella città di Pitagora.

Il centrodestra

Fronte centrodestra, secondo gli addetti ai lavori sono due soprattutto i “bomber” crotonesi in campo nella coalizione di centrodestra e nelle liste ella circoscrizione centrale (che comprende anche Catanzaro e Vibo Valentia): il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina, già presidente di Arrical e poi vicesegretario regionale di Forza Italia, e l’editore Salvatore Gaetano, già consulente a titolo gratuito del presidente della Giunta Occhiuto, profondo conoscitore delle dinamiche del territorio. Ferrari corre nella lista di Forza Italia, una lista che nella circoscrizione centrale è particolarmente agguerrita, ma per il presidente della Provincia di Crotone molti analisti pronosticano un risultato molto positivo, considerando anche il sostegno dei big regionali di Forza Italia, che hanno tra l’altro alzato i riflettori anche sulle Comunali, con un endorsement ormai acclarato per la ricandidatura di Vincenzo Voce a sindaco di Crotone. Così come quotatissimo è anche Gaetano, che corre nella lista Occhiuto Presidente: anche per lui forte concorrenza ma anche per lui concretissime chance. In orbita forzista anche un altro candidato di rilievo, l’uscente – l’unico uscente del Crotonese – Francesco Afflitto, che ci riprova dopo essere stato eletto nel 2021 con il M5S e poi transitato gradualmente nella maggioranza di centrodestra fino a ricandidarsi capolista nella terza lista di matrice Forza Italia, vale a dire Forza Azzurri. Con Forza Azzurri corre anche il sindaco di Cerenzia Salvatore Mascaro. Nel centrodestra poi da segnalare la candidatura con Fratelli d’Italia della coordinatrice cittadina di Crotone, Simona Ferraina: per lei una discesa in campo di bandiera e di servizio – ma non per questo meno importante – vista la concomitante presenza in lista della leader regionale di FdI Wanda Ferro e di big come Filippo Pietropaolo, vicepresidente uscente della Giunta, e Antonio Montuoro, presidente uscente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale. Per la Lega in corsa da Mesoraca Maria Teresa Stirparo, ritenuta dai “bene informati” molto vicina al frontman dei salviniani Filippo Mancuso, segretario regionale della Lega e presidente uscente di Palazzo Campanella. Gli addetti ai lavori poi “monitoreranno” anche il risultato elettorale di Giuseppina Mellace e Gennaro Lerose, candidati con Noi Moderati, partito che – riferiscono fonti del centrodestra – nel Crotonese potrebbe avere il sostegno dell’ex segretario provinciale di Forza Italia, il già parlamentare Sergio Torromino, da alcune settimane “in rotta” con gli azzurri.

Il centrosinistra

Fronte centrosinistra, secondo gli analisti non ci sono i “pesi massimi” come quelli schierati dal centrodestra ma ci sono comunque nomi significativi. Il Pd si affida al segretario provinciale pitagorico Leo Barberio, che viene dato comunque come competitivo nella lista democrat nella circoscrizione centrale essendo in pratica l’”alfiere” del Pd dell’intera provincia, e di Alessandra Pugliese, espressione anche lei diretta del partito provinciale. Con il Movimento 5 Stelle è tornata in pista Elisabetta Barbuto, già parlamentare pentastellata, molto attiva nelle lotte ambientali che a Crotone sono pane quotidiano: e con il Movimento 5 Stelle è candidato anche Ilario Sorgiovanni, già candidato sindaco di Crotone una decina di anni fa. La lista Tridico Presidente punta su una candidatura fortemente identitaria qual è quella di Filippo Sestito, dirigente Arci e componente di DemoS, molto attivo sul piano sociale. Con Alleanza Verdi Sinistra invece si cimenta Margherita Perri, architetto di Melissa, località molto cara al popolo della sinistra. Infine, Casa Rifomista schiera Carmen Carceo, già candidata con Coraggio Italia alle Regionali 2021 quando riportò circa 3mila preferenze. (a. c.)

