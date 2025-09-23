Crotone, Longo prepara la sfida all’Atalanta U23: «Gara difficile, ma pronti ad adattarci»

la vigilia del match

CROTONE Dopo la bella vittoria interna contro il Siracusa, il Crotone torna subito in campo per il turno infrasettimanale: i rossoblù saranno ospiti dell’Atalanta Under 23, domani sera alle 20:45. Mister Emilio Longo predica attenzione e pragmatismo in vista di una gara che si preannuncia tutt’altro che semplice.

«Stiamo valutando il recupero fisico dei ragazzi – ha spiegato il tecnico – tre gare in pochi giorni costringono a fare delle scelte ragionate. Alcuni cambi ci saranno, ma decideremo con calma chi potrà affrontare al meglio questa sfida».

L’allenatore pitagorico si aspetta una partita intensa: «Loro sono una squadra con grande qualità offensiva, molto dinamica e con principi di gioco ben assimilati. Proveranno a prenderci spazio e dovremo essere bravi a non concedere profondità, perché sanno far male. Allo stesso tempo – ha aggiunto – anche noi dovremo sfruttare gli spazi che si apriranno».

Sul piano tattico, Longo lascia aperte più possibilità: «Partiamo con un 4-2-3-1, ma ci adattiamo spesso nel corso della gara. Possiamo schierarci con cinque uomini offensivi, a tre a centrocampo o in difesa. Più dei numeri contano i principi e la capacità di adattarsi».

Il tecnico ha poi elogiato la prestazione collettiva dell’ultima uscita: «Contro il Siracusa ho visto una squadra presente mentalmente. I subentrati hanno fatto la differenza e questo dimostra quanto il gruppo sia coinvolto. Dobbiamo avere pazienza e intelligenza tattica: i tre punti si possono conquistare anche all’ultimo minuto, l’importante è crederci fino alla fine». (redazione@corrierecal.it)

