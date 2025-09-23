Skip to main content

‘Ndrangheta, Usic: «gratitudine ai colleghi per l’operazione “Res Tauro”

Lo dichiara Francesco Di Nuzzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Pubblicato il: 23/09/2025 – 18:27
REGGIO CALABRIA «L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime il proprio plauso e la più profonda riconoscenza ai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), diretti dal Generale di Brigata V. Molinese, e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal Procuratore Giuseppe Borrelli e dall’Aggiunto Stefano Musolino, per la straordinaria operazione, denominata “Res Tauro”, condotta contro la cosca Piromalli. Questa operazione, supportata nella fase esecutiva anche dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, conferma ancora una volta l’altissimo livello di professionalità, dedizione e sacrificio dei Carabinieri del ROS che da sempre rappresentano un baluardo dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Il lavoro svolto rappresenta un messaggio forte di legalità e di speranza per i cittadini, specialmente in territori complessi e colpiti dalla presenza pervasiva della ‘ndrangheta. Il nostro grazie va ai colleghi che hanno operato con coraggio e competenza e ai magistrati che continuano a coordinare indagini fondamentali per la sicurezza del Paese. Il loro lavoro rappresenta un faro di giustizia che illumina l’Italia intera». Lo dichiara, in una nota, Francesco Di Nuzzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

