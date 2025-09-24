Carabinieri Catanzaro, ecco i nuovi ufficiali. Sganzerla guiderà il nucleo investigativo – NOMI

lotta al crimine

CATANZARO Nuovi ufficiali al Comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro. Si tratta del maggiore Carlo Alberto Sganzerla, che guiderà il nucleo investivo del Reparto operativo dell’Ama di Catanzaro, del capitano Gianluca Girardo, che guiderà la Compagnia di Soverato, e del capitano Giovanni Spadoni, che guiderà la Compagnia di Sellia Marina. I tre nuovi ufficiali sono stati presentati nella sede della Legione carabinieri Calabria dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Giovanni Pellegrino (nella foto in basso): «A loro il nostro benvenuto e gli auguri di un proficuo lavoro nel solco della strada tracciata dai predecessori e nel segno della vicinanza ai cittadini che contraddistingue da sempre la nostra azione».

I neo arrivati

Il maggiore Sganzerla, che è già stato in servizio in Calabria, in particolare a Rossano, proviene da Genova Sampierdarena: «Per me si tratta di un ritorno di cui sono onorato, sono pronto a mettere a disposizione del territorio la mia esperienza». Il capitano Girardo, che proviene dalla linea mobile, con esperienze anche in Africa, a sua volta ha detto di aver trovato a Soverato «un ambiente straordinario e collaboratori bravissimi, ci sono tutte le premesse per fare bene». Infine, il capitano Spadoni ha parlato di «una comunità, quella di Sellia Marina, che ha un forte rapporto di fiducia con i carabinieri costruito nel tempo, il mio impegno sarà continuare a lavorare in questa direzione». (c. a.)

