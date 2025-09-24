Catanzaro, muore per uno shock anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone

il fatto

CATANZARO Un uomo di 47 anni, Gianluca Assisi., è morto a Catanzaro per uno shock anafilattico in seguito alla puntura di un insetto, probabilmente un calabrone. La tragedia è avvenuta nell’azienda agricola nella quale lavorava: la vittima era fratello di un consigliere comunale, Francesco Assisi.

Il cordoglio di Forza Italia

Il gruppo Forza Italia esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Gianluca Assisi, fratello del consigliere comunale Francesco Assisi. “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia davanti alla tragica circostanza, unendoci nella preghiera e nel lutto per la prematura perdita. Al collega Francesco giungano la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze in questo momento di così grande prova”.

Il cordoglio della Lega

“Una tragedia immane. Con estremo sgomento abbiamo appreso dell’improvvisa scomparsa di Gianluca Assisi. Ci stringiamo attorno alla famiglia e ai parenti a cui vanno le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore”. Così in una nota stampa la Lega Calabria, la Lega Catanzaro e il gruppo consiliare del Comune di Catanzaro. (redazione@corrierecal.it)

