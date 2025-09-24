“Idee per un Sud che fa squadra”, Orrico: «in piazza a Cosenza con Todde, Fico e Tridico»

verso il voto

COSENZA «Domenica 28 settembre in piazza Kennedy a Cosenza, dalle ore 19:30, il Movimento 5 stelle organizza, alla presenza di ospiti d’eccezione come la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ed i candidati governatori per Campania e Calabria Roberto Fico e Pasquale Tridico, un momento di confronto pubblico con i cittadini e le cittadine per parlare di ‘Idee per un Sud che fa squadra». Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle. «Il motore per la ripresa del Paese – dice Orrico – risiede a Sud, ma deve essere un Mezzogiorno capace di dialogare, fare rete e confrontarsi per lenire ferite storiche e, perché no, ripartire da queste in modo da creare occasioni di sviluppo. Ribaltiamo la prospettiva: no all’idea di un’Italia spaccata in due da provvedimenti sciagurati proposti dalle destre come l’Autonomia differenziata nata per acuire le distanze fra i cittadini in base alle aree geografiche, sì ad un meridione che torna protagonista per contribuire in maniera determinante alla crescita del Paese. La Calabria – prosegue l’esponente pentastellata – vuole essere un laboratorio capace di proporre un modello positivo, inclusivo e progressista che mantenga saldo il concetto di Stato sociale e si raccordi con le regioni vicine per assicurare trasporti dignitosi, opportunità lavorative e d’impresa, servizi efficienti. Il progetto – conclude Anna Laura Orrico – è ben presente nel programma del nostro candidato presidente Pasquale Tridico e guarda al futuro prossimo che non può più affidarsi a slogan e forze politiche che si ricordano della nostra regione solo in vista delle urne o provano a depauperarla con leggi penalizzanti. Un altro Mezzogiorno, un’altra Calabria, sono possibili e noi vogliamo lavorare per cancellarne lo status di perenne periferia e restituire dignità a chi ci vive».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato