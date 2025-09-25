Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’appello

Celebre (Fillea Cgil): «L’emergenza acqua ignorata dai candidati ma è una priorità»

Dalle dighe incompiute all’assenza di un Piano Idrico Regionale: il sindacalista incalza gli aspiranti governatori: «Basta slogan»

Pubblicato il: 25/09/2025 – 10:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Celebre (Fillea Cgil): «L’emergenza acqua ignorata dai candidati ma è una priorità»

CATANZARO «In questi giorni, la Calabria sta affrontando una vera e propria emergenza idrica, con disagi gravissimi per migliaia di famiglie e attività produttive. Le alte temperature delle settimane appena trascorse, unite alla cronica inefficienza della rete idrica e all’assenza di politiche strutturali, rendono sempre più evidente il fallimento della politica nella gestione di una risorsa vitale come l’acqua»: così Simone Celebre segretario generale Fillea Cgil Calabria.
«Ciò che ci preoccupa maggiormente è che, nel pieno della campagna elettorale per le regionali, nessuno dei candidati alla presidenza della Regione sembri voler affrontare seriamente questo tema. L’acqua non può restare fuori dai programmi e dalle priorità politiche: è una questione di civiltà, di giustizia sociale e di sviluppo».
Come Fillea Cgil Calabria, aggiunge Celebre, «lo diciamo da tempo, e lo ribadiamo con forza: la messa in funzione delle dighe incompiute della nostra regione – dalla Diga dell’Esaro a quella del Re Sole, nella provincia di Cosenza, alla Diga del Melito nel Catanzarese, fino alla Diga del Metramo nella provincia di Reggio Calabria – deve diventare una priorità assoluta».
Secondo il sindacalista «non si tratta solo di una risposta all’emergenza climatica, ma di una grande occasione di lavoro e di sviluppo sostenibile. Completare queste infrastrutture significherebbe creare migliaia di posti di lavoro nel settore delle costruzioni, rilanciare l’economia dei territori interni e garantire finalmente autonomia idrica a una regione troppo spesso costretta a rincorrere soluzioni tampone».
Secondo Celebre «serve un Piano Idrico Regionale serio, ambizioso e concreto. Basta promesse. Alla nuova legislatura chiediamo un cambio di passo: le dighe non possono più essere “cattedrali nel deserto”, ma opere strategiche per affrontare il futuro. Chi si candida a governare la Calabria dimostri, con i fatti, di voler costruire soluzioni, non slogan», conclude.

                                                                             

Argomenti
dighe calabria
emergenza acqua calabria
emergenza idrica calabria
Fillea Cgil
Importanti
simone celebre
Categorie collegate
Catanzaro
Cosenza
Politica
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x