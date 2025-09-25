Cosenza Calcio, anche il sindaco Caruso all’assemblea dei tifosi. «Serve il sostegno di tutta la città»

l’iniziativa

COSENZA «Sarò presente, come già preannunciato una settimana fa, all’assemblea pubblica che i tifosi del Cosenza hanno convocato al Cinema San Nicola per lunedì 29 settembre alle ore 18». Lo ha scritto sui social il sindaco della città di Cosenza Franz Caruso, confermando la partecipazione all’assemblea pubblica dei tifosi cosentini. «Credo sia giunto il momento della chiarezza definitiva, senza se e senza ma, affinché la società dica apertamente quale strada intenderà seguire per il futuro del Cosenza calcio. Un’assunzione di responsabilità invocata dai tifosi, ma anche da tutta la città. Da primo cittadino esternerò la mia posizione, peraltro già nota, e che riflette il sentimento della tifoseria e di tutta la comunità cosentina, ed ascolterò, con grande attenzione, anche le proposte che dovessero arrivare dagli imprenditori che invito a partecipare e a farsi avanti per manifestare interesse a rilevare la società. È importante esserci, perché il Cosenza è di tutti ed ha bisogno del sostegno dell’intera città».

