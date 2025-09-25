Regionali, l’affondo di Mazzuca (Pd): «Meloni chiarisca cosa ci fa Wanda Ferro in lista»

VERSO IL VOTO

COSENZA «Anche le elezioni regionali sono sotto l’egida del ministero degli Interni che, come è noto, resta sovrano e imparziale rispetto ad ogni contesa. Ovunque, ovviamente, tranne che in Calabria dove al contrario si registra l’inquietante presenza del sottosegretario nelle liste a sostegno, o a guardia, di Occhiuto». Così, in una nota, il capolista Pd circoscrizione Nord Giuseppe Mazzuca.

«Nulla da dire rispetto al profilo individuale, istituzionale e politico di Wanda Ferro – continua Mazzuca -. Oggi sottosegretario agli Interni in quota Fdi verso cui nutriamo sincera stima e rispetto per lo spessore etico e morale. E tuttavia registriamo come fatto inedito e gravissimo la sua presenza nella lista di partito per la “semplice” corsa per un posto in consiglio regionale. Cosa si nasconde davvero di sotto? È solo il caso di sottolineare che Wanda Ferro è tutt’ora sottosegretario agli Interni, nonostante faccia campagna elettorale sia pure sobria. Perché allora far scendere in campo una figura così impegnata istituzionalmente, la più esposta in Calabria, a “sostegno” di Occhiuto gareggiando per un posto in consiglio regionale? Non si è mai vista una cosa del genere».

«Noi siamo tra quelli che non hanno prestato credito ai rumors agostani che narravano di vertici drammatici a Roma nel tentativo di sostituire Occhiuto come candidato alla presidenza. E tuttavia riteniamo che il premier Meloni, prima della sua iniziativa in Calabria a sostegno di Occhiuto, debba chiarire che ci fa Wanda Ferro nelle liste. Forse – conclude Mazzuca – la sua presenza certifica un “timbro” di governo in attesa di diventare vicepresidente di Occhiuto? E da vicepresidente, lasciando a quel punto gli Interni, di fatto farà da “commissario” di Occhiuto in attesa di prendere il suo posto al prossimo giro se non prima» conclude Mazzuca.