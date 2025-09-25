Si legge in: 1 minuto
Roccella, ennesimo sbarco di migranti: approdano in 123 (tra cui 16 minori non accompagnati)
Tratti in salvo dalla motovedetta CP 326 della Guardia costiera 90 uomini e 33 donne di nazionalità dichiarata afghana e iraniana
Pubblicato il: 25/09/2025 – 9:27
ROCCELLA JONICA Sono 123 i migranti sbarcati oggi al porto di Roccella Jonica, in Calabria, tratti in salvo dalla motovedetta CP 326 della Guardia costiera. Si tratta di 90 uomini e 33 donne, tra cui 16 minori senza accompagnatori e 19 minori, di nazionalità dichiarata afghana e iraniana.
