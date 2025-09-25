Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’arrivo

Roccella, ennesimo sbarco di migranti: approdano in 123 (tra cui 16 minori non accompagnati)

Tratti in salvo dalla motovedetta CP 326 della Guardia costiera 90 uomini e 33 donne di nazionalità dichiarata afghana e iraniana

Pubblicato il: 25/09/2025 – 9:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Roccella, ennesimo sbarco di migranti: approdano in 123 (tra cui 16 minori non accompagnati)

ROCCELLA JONICA Sono 123 i migranti sbarcati oggi al porto di Roccella Jonica, in Calabria, tratti in salvo dalla motovedetta CP 326 della Guardia costiera. Si tratta di 90 uomini e 33 donne, tra cui 16 minori senza accompagnatori e 19 minori, di nazionalità dichiarata afghana e iraniana.

Foto d’archivio

Argomenti
ennesimo sbarco roccella
guardia costiera roccella jonica
Rilevanti
ROCCELLA JONICA
sbarco migranti roccella
Categorie collegate
Cronaca
Jonio
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x