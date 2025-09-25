Sequestrate 10 tonnellate di cocaina a largo dell’Africa occidentale

L’operazione

La Marina francese ha sequestrato circa 10 tonnellate di cocaina, per un valore di 610 milioni di dollari al largo delle coste dell’Africa occidentale: lo hanno affermato le autorità francesi citate dalla Bbc. Lunedì due navi militari francesi operanti nell’ambito dell’operazione Corymbe hanno intercettato il bottino di cocaina da un peschereccio senza bandiera, agendo su soffiata dell’intelligence marittima, delle autorità antidroga e dell’Agenzia nazionale britannica per la criminalità. La missione navale Corymbe è dispiegata dalla Francia nel Golfo di Guinea dal 1990 per garantire la sicurezza in un’area in cui la pirateria è piuttosto diffusa. La Marina francese ha precisato che “9,6 tonnellate di cocaina sono state intercettate da due navi francesi”, aggiungendo che dall’inizio dell’anno nella zona sono state intercettate 54 tonnellate di droga. La Prefettura marittima atlantica francese ha dichiarato che “la cooperazione senza soluzione di continuità degli attori nazionali e internazionali” nella lotta contro gli stupefacenti ha portato al “notevole sequestro” di 9,6 tonnellate di cocaina. Negli ultimi mesi, il Golfo di Guinea, al largo della costa occidentale dell’Africa, è stato teatro di numerosi arresti per droga; la regione è un punto di transito chiave nel traffico globale di stupefacenti, in particolare di cocaina proveniente dal Sud America e spedita in Europa. (ANSA)