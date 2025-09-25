Unical, ecco il corso di alta formazione per il personale militare

diritto del lavoro

RENDE All’Unical il corso di alta formazione in “rapporti di lavoro del personale militare: stato giuridico, relazioni sindacali e procedimento disciplinare”. Al via le iscrizioni per il corso, attivato dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) e diretto dal prof. Flavio Vincenzo Ponte (docente di diritto del lavoro, nella foto): durerà 3 mesi, per un totale di 15 crediti formativi.

Si tratta di un corso altamente specialistico che si propone di fornire al personale militare, nonché a professionisti, dipendenti pubblici, laureati e/o neo-laureati, diplomati di scuola secondaria superiore, interessati alla materia, una formazione professionale concernente la disciplina dei rapporti di lavoro afferenti al comparto militare, con particolare riferimento allo stato giuridico, alle relazioni sindacali e al procedimento disciplinare. Il corso permette altresì di acquisire competenze e conoscenze utili alla partecipazione ai concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni del comparto di riferimento.

«Il programma didattico prevede l’approfondimento di diverse e articolate tematiche, attraverso una metodologia multidisciplinare, quali: le fonti normative, il reclutamento e l’accesso ai ruoli del personale militare; le relazioni sindacali; i rapporti di lavoro del personale militare; il procedimento disciplinare; il benessere individuale e organizzativo; le tutele giurisdizionali e amministrative», spiega il Prof. Ponte.

Il master, nel rispetto del Regolamento Unical, potrà essere seguito in presenza e online.

«Il corpo docenti – osserva ancora il prof. Ponte – è costituito da: professori e ricercatori universitari; magistrati; personale militare; dirigenti e funzionari, di amministrazioni pubbliche e aziende private; liberi professionisti».

Per l’ammissione al corso è necessario possedere il diploma di scuola secondaria superiore.

Ci si potrà iscrivere, tramite procedura on-line, fino al 21 novembre prossimo, accedendo al sito dell’Unical nella pagina dedicata a master e corsi di alta formazione.