“E…state con noi 2025”: Anas in campo a Catanzaro per la sicurezza stradale – FOTO

l’iniziativa

CATANZARO Anas ha preso parte a “E…state con noi 2025”, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa a Catanzaro dalla Prefettura e dalla Polizia Stradale, con la collaborazione di istituzioni, scuole e associazioni del territorio. L’iniziativa è stata dedicata alla prevenzione dell’incidentalità stradale e alla promozione della cultura della sicurezza e della responsabilità alla guida, con particolare attenzione ai giovani e agli utenti più vulnerabili della strada.



Nel corso dell’evento, Anas ha esposto alcuni dei mezzi impiegati nelle attività quotidiane di manutenzione e pronto intervento, oltre a realizzare una dimostrazione operativa con uno dei droni utilizzati per il monitoraggio e la sorveglianza delle infrastrutture stradali.

La partecipazione di Anas conferma l’impegno dell’Azienda non solo nella realizzazione e manutenzione della rete viaria, ma anche nella formazione e sensibilizzazione degli utenti, elementi fondamentali per una mobilità sicura e sostenibile.

