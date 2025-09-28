Liceo scientifico Galilei di Trebisacce, assolta dirigente scolastica

il verdetto

CASTROVILLARI «Il Tribunale in composizione collegiale di Castrovillari, nell’udienza del 26 settembre 2025, ha assolto la dirigente scolastica Maria Rosaria D’Alfonso dal reato di abuso di ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato». Lo riferisce una nota. «Vengono meno, dunque, per la dirigente – prosegue la nota – nove capi di imputazione su è stata emessa la predetta sentenza, su richiesta del difensore di fiducia, Avv. Amelia Ferrari che in ordine a tale reato che ha richiesto un’immediata sentenza di assoluzione in considerazione dell’abrogazione del reato e continua per gli altri reati in contestazione. Sono stati assolti anche altri tre imputati dal medesimo reato, per l’unico capo di imputazione per cui rispondevano del reato di abuso di abuso di ufficio, i predetti imputati sono rappresentati dall’Avv. Giovanni Zagarese e Avv. Francesca Occhiuzzi. Il processo continuerà nella prossima udienza del 23 gennaio 2026, ancora con i testimoni del Pubblico Ministero, per fare luce sulla vicenda riguardante l’Istituto Scolastico di Trebisacce che si protrae da diversi anni». (redazione@corrierecal.it)

