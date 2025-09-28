«Tridico scelto dal marito di un’ex ministra di Fi ma non crediamo l’abbia fatto per favorire Occhiuto»

il dibattito elettorale

LAMEZIA TERME «Il 5 stelle Pasquale Tridico è stato indicato candidato presidente del centrosinistra in Calabria da Francesco Boccia, capogruppo dei senatori del Pd e marito dell’ex ministro di Forza Italia Nunzia De Girolamo, politicamente e personalmente molto vicina a Roberto Occhiuto». Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria. «Sia chiaro – aggiunge Toscano – noi non siamo complottisti e non crediamo, benché Boccia sia ieri venuto a Gioiosa Ionica proprio per rivendicare la scelta di questa candidatura, che Tridico sia stato scelto dal marito di un ministro di Forza Italia per far vincere Occhiuto». «Democrazia Sovrana Popolare rivendica un percorso totalmente indipendente, fondato sulla sovranità popolare, sull’ascolto delle comunità e sulla proposta politica, a partire dalla battaglia per distribuire il Fondo sanitario nazionale in base ai bisogni di cure che abbiamo in Calabria e dalla trasformazione di Fincalabra in un’Agenzia di sviluppo gestita a prescindere – conclude Toscano – dai diktat dell’Europa».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato