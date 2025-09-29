Furto di farmaci oncologici all’Asp di Crotone, il plauso di Usic

il commento

CROTONE L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) rivolge un sentito ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, supportati dal Nucleo Investigativo di Crotone e dalle Compagnie di Napoli-Stella, Casoria, Marano di Napoli e Trento, per la brillante operazione condotta nella mattina del 26 settembre 2025 tra le provincie di Napoli e Trento. L’attività ha portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare, emesso dal GIP presso il Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto di farmaci oncologici avvenuti nel giugno scorso presso la sede dell’A.S.P. di Cirò Marina, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza e di sequestrare materiale utile alle indagini, tra cui telefoni cellulari e denaro contante. “Questa operazione dimostra ancora una volta la professionalità e lo spirito di sacrificio dei Carabinieri, impegnanti ogni giorno nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, restituire giustizia in questo caso significa anche ridare speranza ai malati oncologici che meritano tutela e dignità”, dichiara in una nota Jonny Caforio, Segretario Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic).