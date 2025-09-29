la situazione

Sei ore e mezza dopo l’inizio della seduta del Consiglio comunale di Milano dedicata alla delibera sulla vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe la discussione dei 239 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione è ancora in alto mare e appare dunque difficile che l’assemblea di Palazzo Marino possa votare il testo finale prima di diverse ore. I lavori andranno quindi avanti durante la notte visto che domani, 30 settembre, è l’ultimo giorno utile per il Comune per rispondere all’offerta di acquisto delle squadre. Se però le dichiarazioni dei consiglieri saranno confermate in fase di voto l’esito finale sembra già deciso, e il sì alla vendita assicurato, anche se con margini molto ristretti. I consiglieri di Forza Italia, eccetto Alessandro De Chirico, intendono infatti non partecipare al voto abbassando così la soglia per il via libera rispetto ai 25 favorevoli necessari se tutti i consiglieri fossero presenti in aula. Un numero che il centrosinistra, contando anche il sindaco Beppe Sala, non sembra capace di raggiungere. Sette consiglieri di maggioranza (tre dei Europa Verde, tre del Pd e uno del Misto) restano infatti contrari alla vendita. Più sfumata la posizione del capogruppo della lista Beppe Sala Sindaco, Marco Fumagalli, che ha ribadito di essere “non favorevole”. Uno scenario che, se confermato, vedrebbe la maggioranza approvare la delibera, attesa da anni, solo con la “stampella” di Forza Italia e l’opposizione spaccata tra contrari (Fdi e Lega) e gli azzurri, pronti a favorire l’approvazione del provvedimento.