Cosenza, Roberto Occhiuto a sostegno di Gregorio Iannotta

COSENZA La campagna elettorale di Gregorio Iannotta, capolista di Forza Azzurri nella circoscrizione nord, prosegue mercoledì 1° ottobre a Cosenza all’Italiana Hotels con la presenza e il sostegno di Roberto Occhiuto. Occhiuto, che ha voluto Iannotta nella squadra, ha più volte rimarcato come i sindaci rappresentino la risorsa più autentica della politica calabrese. Sono loro a misurarsi ogni giorno con i problemi reali, trovare soluzioni, intercettare fondi utili alle comunità, e a conquistare la fiducia dei cittadini con i fatti. L’esperienza di San Vincenzo La Costa, comune guidato da Iannotta e trasformato in un modello di buona amministrazione, è l’esempio di ciò che una classe dirigente seria può realizzare. La candidatura di Iannotta, dunque, non nasce da un’ambizione personale, ma dalla volontà di valorizzare un amministratore che ha dimostrato con risultati di saper governare. Per questo Occhiuto ha sottolineato che la competenza e la serietà degli amministratori locali vengono sempre premiate dagli elettori, e rappresentano la base per costruire una regione solida ed efficiente. Numerosi sono stati gli incontri pubblici con i quali Iannotta ha avuto modo di confrontarsi con i cittadini, amministratori, associazioni e forze produttive che raccolgono il senso delle settimane appena trascorse. A tutti loro si è rivolto con chiarezza, con la proposta di un percorso politico trasparente. Un confronto diretto che ha reso evidente quanto la sua figura venga riconosciuta come libera da apparati, credibile e vicina alle comunità. Nei suoi interventi, Iannotta ha posto l’accento su alcune tra le questioni decisive. La sanità, che con Occhiuto ha trovato un punto di svolta; il progetto del Policlinico universitario accanto all’Unical, indicato come un’opera necessaria e con ricadute importanti sull’intera provincia di Cosenza. Il lavoro, che per essere solido deve nascere da investimenti e imprese in grado di creare occupazione stabile, rifiutando le logiche assistenzialiste. Le infrastrutture, viste come la condizione per ridurre le distanze e aprire nuove opportunità di sviluppo soprattutto per le aree interne. «Chi dipinge questa terra come una landa desolata – ha dichiarato Iannotta – chi propone soluzioni assistenzialiste, confuse, senza nessuna prospettiva di crescita, sbaglia. La Calabria non è questo. È una terra con problemi, certo, ma sono quelli che stiamo affrontando. Ci vogliono anni di lavoro per completare le riforme, ma la direzione è quella giusta. Per questo la presenza del presidente Occhiuto a Cosenza non è soltanto un segno di vicinanza, ma la conferma che le scelte compiute in questi anni hanno aperto la strada e devono essere portate avanti». Una comunità sempre più ampia guarda a Gregorio Iannotta con grandi aspettative. Da parte sua, l’impegno che gli viene richiesto sarà responsabilità quotidiana e, lavorando accanto a Roberto Occhiuto, il consenso diventerà un fatto misurabile per la collettività calabrese.