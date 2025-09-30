Elezioni Unical, Enza Bruno Bossio: «Congratulazioni a Gianluigi Greco, continuare a crescere e guardare al futuro»

la nota

RENDE «Ogni elezione, ogni attività di partecipazione democratica è un momento di crescita per le comunità: l’Unical oggi ha eletto il suo nuovo rettore, Gianluigi Greco, ed è a lui che voglio mandare non solo le mie congratulazioni, ma il mio più sincero augurio di buon lavoro affinché faccia proseguire il percorso di crescita dell’ateneo cosentino». «Gianluigi Greco – ha continuato Enza Bruno Bossio – è uno dei più eminenti figli di questa terra: prima con le sue attività di ricerca e poi con il prestigioso ruolo di presidente dell’Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale e coordinatore della task force governativa sul tema, ha rappresentato l’Università della Calabria nei più importanti tavoli internazionali sul ruolo delle tecnologie e sull’innovazione di frontiera. Nelle tante occasioni condivise insieme non ho potuto fare a meno di apprezzare la sua passione, la sua capacità di rendere semplici concetti estremamente complessi e di mettere sempre a disposizione della comunità le sue conoscenze». «Sono convinta che, grazie alla tenacia ed alle capacità organizzative del professor Greco, l’Università della Calabria saprà proseguire il percorso di crescita intrapreso e divenire sempre più la fucina della nuova classe dirigente che serve a questa regione ed all’Italia intera». Così Enza Bruno Bossio, candidata alle elezioni regionali nella lista del Partito Democratico, circoscrizione nord, a sostegno di Pasquale Tridico.