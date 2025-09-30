Greco nuovo rettore dell’Unical, le reazioni: «Una scelta di valore e prospettiva»

l’esito delle elezioni

COSENZA Gianluigi Greco è stato nominato rettore dell’Università della Calabria al termini delle elezioni rettorali celebrate oggi all’ateneo cosentino. In seguito alla vittoria, avvenuta con il 78% delle preferenze, arrivano le prime congratulazioni e i complimenti da parte della società. Maria Elena Senese, segretaria generale della Uil Calabria ha detto: «Lo scorso mese di luglio è stato ospite della tavola rotonda organizzata dal nostro sindacato “Orientarsi al Futuro”, un dibattito a più voci su come costruire un ponte tra formazione, opportunità professionali e sviluppo locale. Come Uil condividiamo pienamente la visione del prof. Greco del mondo che verrà. Ha più volte ribadito, infatti, la necessità di puntare sulla formazione dei giovani e sulle nostre università, atenei competitivi, fucine di talenti e trampolino di lancio per la Calabria del futuro: 7 laureati Unical su 10 lavorano dopo un anno dal conseguimento del titolo di studio! La vera sfida, adesso, è trattenerli in Calabria. Per questo è importante fare rete in un territorio dov’è altissima la percentuale di Neet e dove persiste un mismatch tra studi e lavoro. Siamo certi che il prof. Gianluigi Greco, con la sua competenza, visione strategica e profondo legame con il territorio, saprà guidare l’Università della Calabria verso una fase di ulteriore crescita e innovazione, contribuendo in modo decisivo non solo al rafforzamento dell’Ateneo, ma allo sviluppo complessivo dell’intera regione». «La sua elezione -aggiunge Senese – rappresenta una scelta di valore e prospettiva, capace di interpretare al meglio le sfide del presente e le opportunità del futuro. A lui rinnoviamo le nostre congratulazioni e il nostro sincero augurio di buon lavoro, con la piena disponibilità della Uil Calabria a collaborare in un’ottica di sinergia, responsabilità condivisa e visione comune per il bene delle nuove generazioni e della nostra terra».

Le congratulazioni di Mazzuca

«Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al professor Gianluigi Greco per la sua elezione a Rettore dell’Università della Calabria. Una scelta che premia il suo straordinario percorso accademico e scientifico e che rappresenta una garanzia per il futuro dell’Ateneo». Lo afferma l’esponente cosentino del Partito democratico Giuseppe Mazzuca. «Il professor Greco, studioso ed esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo dell’Intelligenza Artificiale, saprà guidare l’Unical con competenza e visione, rafforzando il ruolo strategico dell’università non solo come luogo di formazione e ricerca, ma anche come motore di sviluppo per il nostro territorio. In una fase storica in cui l’innovazione e le nuove tecnologie giocano un ruolo decisivo, sono certo che la sua leadership sarà capace di coniugare eccellenza scientifica, apertura internazionale e radicamento nel contesto calabrese. All’Unical e al suo nuovo Rettore vanno i migliori auguri di buon lavoro per una stagione di crescita e nuove opportunità».

