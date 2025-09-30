Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

l’esito delle elezioni

Greco nuovo rettore dell’Unical, le reazioni: «Una scelta di valore e prospettiva»

Maria Elena Senese (Uil Calabria): «Condividiamo la sua visione». Mazzuca: «Saprà guidare l’ateneo con competenza e visione»

Pubblicato il: 30/09/2025 – 18:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Greco nuovo rettore dell’Unical, le reazioni: «Una scelta di valore e prospettiva»

COSENZA Gianluigi Greco è stato nominato rettore dell’Università della Calabria al termini delle elezioni rettorali celebrate oggi all’ateneo cosentino. In seguito alla vittoria, avvenuta con il 78% delle preferenze, arrivano le prime congratulazioni e i complimenti da parte della società. Maria Elena Senese, segretaria generale della Uil Calabria ha detto: «Lo scorso mese di luglio  è stato ospite della tavola rotonda organizzata dal nostro sindacato “Orientarsi al Futuro”, un dibattito a più voci su come costruire un ponte tra formazione,  opportunità professionali e sviluppo locale. Come Uil condividiamo pienamente la visione del prof. Greco  del mondo che verrà. Ha  più volte ribadito, infatti,  la necessità di puntare sulla formazione dei giovani e sulle nostre università, atenei competitivi, fucine di talenti e trampolino di lancio per la Calabria del futuro: 7 laureati Unical su 10  lavorano dopo un anno dal conseguimento del titolo di studio!  La vera sfida, adesso, è trattenerli in Calabria. Per questo è  importante fare rete in un territorio dov’è altissima la percentuale di Neet e dove persiste un mismatch tra studi e lavoro.  Siamo certi che il prof. Gianluigi Greco, con la sua competenza, visione strategica e profondo legame con il territorio, saprà guidare l’Università della Calabria verso una fase di ulteriore crescita e innovazione, contribuendo in modo decisivo non solo al rafforzamento dell’Ateneo, ma allo sviluppo complessivo dell’intera regione». «La sua elezione -aggiunge Senese –  rappresenta una scelta di valore e prospettiva, capace di interpretare al meglio le sfide del presente e le opportunità del futuro. A lui rinnoviamo le nostre congratulazioni e il nostro sincero augurio di buon lavoro, con la piena disponibilità della Uil Calabria a collaborare in un’ottica di sinergia, responsabilità condivisa e visione comune per il bene delle nuove generazioni e della nostra terra».

Le congratulazioni di Mazzuca

«Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al professor Gianluigi Greco per la sua elezione a Rettore dell’Università della Calabria. Una scelta che premia il suo straordinario percorso accademico e scientifico e che rappresenta una garanzia per il futuro dell’Ateneo». Lo afferma l’esponente cosentino del Partito democratico Giuseppe Mazzuca. «Il professor Greco, studioso ed esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo dell’Intelligenza Artificiale, saprà guidare l’Unical con competenza e visione, rafforzando il ruolo strategico dell’università non solo come luogo di formazione e ricerca, ma anche come motore di sviluppo per il nostro territorio. In una fase storica in cui l’innovazione e le nuove tecnologie giocano un ruolo decisivo, sono certo che la sua leadership sarà capace di coniugare eccellenza scientifica, apertura internazionale e radicamento nel contesto calabrese. All’Unical e al suo nuovo Rettore vanno i migliori auguri di buon lavoro per una stagione di crescita e nuove opportunità».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cosenza
gianluigi greco
GIUSEPPE MAZZUCA
Importanti
Maria Elena Senese
nuovo rettore unical
rettore unical
UIL CALABRIA
università calabrese
Università della Calabria
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x