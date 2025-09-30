Skip to main content

30/09/2025
Incidente mortale sulla Ss 106 a Bianco, morto un 75enne

Un bambino avrebbe avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso

Pubblicato il: 30/09/2025 – 22:10
REGGIO CALABRIA Un incidente stradale si è verificato sulla Ss 106 a Bianco, in provincia di Reggio Calabria. A darne notizia è Gazzetta del Sud. Nello scontro tra due automobili ha perso la vita un 75enne originario di Platì, ferite altre quattro persone. Da quanto si è appreso, un bambino ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

