Incidente mortale sulla Ss 106 a Bianco, morto un 75enne

il sinistro

REGGIO CALABRIA Un incidente stradale si è verificato sulla Ss 106 a Bianco, in provincia di Reggio Calabria. A darne notizia è Gazzetta del Sud. Nello scontro tra due automobili ha perso la vita un 75enne originario di Platì, ferite altre quattro persone. Da quanto si è appreso, un bambino ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.