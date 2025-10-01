Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:42
Il Comitato dei Precari Unical al neo Rettore Greco: «La sua attenzione ci dà speranza»

La lettera: «Servono soluzioni strutturali e dignitose per il nostro ruolo accademico»

Pubblicato il: 01/10/2025 – 20:42
COSENZA «Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra sincera soddisfazione per la Sua nomina a Rettore. Siamo felici che alla guida dell’Ateneo ci sia ora una figura giovane, preparata e attenta alle dinamiche reali che attraversano il mondo universitario, anche nei suoi aspetti più complessi e meno visibili». A scriverlo in una nota rivolta al neo-Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, è il Comitato dei Precari Storici Unical. «In particolare, come gruppo di precari storici – prosegue il Comitato – riteniamo significativo e incoraggiante il fatto che Lei abbia più volte dimostrato attenzione verso la nostra condizione, riconoscendo i disagi e le difficoltà che viviamo da anni, ma anche la dedizione, la professionalità e il contributo costante che continuiamo a offrire alla vita accademica. La abbiamo incontrata in più occasioni, e in quei momenti abbiamo percepito una reale disponibilità all’ascolto e una volontà concreta di avviare un percorso che riconosca il nostro ruolo e porti finalmente a soluzioni strutturali. Le rassicurazioni da Lei espresse in quelle sedi ci hanno dato fiducia, e ci auguriamo che possano tradursi in azioni tangibili e condivise. Siamo consapevoli delle difficoltà e delle complessità che attendono il Suo mandato, ma crediamo che un cambiamento sia possibile anche grazie all’apertura e al dialogo che Lei ha dimostrato di voler instaurare. Con l’augurio di buon lavoro, rinnoviamo la nostra disponibilità al confronto e alla collaborazione, auspicando che il cammino intrapreso possa portare finalmente a un riconoscimento stabile e dignitoso del nostro lavoro e del nostro ruolo nell’università».

